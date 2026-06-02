Meta teste la fonctionnalité Reels Series pour Instagram et Facebook

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Meta teste la fonctionnalité Reels Series pour Instagram et Facebook

Meta a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité « Series » pour les Reels sur les plateformes Instagram et Facebook. Cette innovation vise à faciliter le suivi des contenus en série pour les utilisateurs. Les créateurs de contenu sélectionnés pourront désormais créer des séries spéciales composées de leurs nouvelles et anciennes vidéos Reels. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Chaque vidéo Reels devient une partie d'une histoire plus large, c'est-à-dire un épisode, et apparaît dans une section séparée sur le profil du créateur. Cette fonctionnalité est similaire à l'expérience existante sur la plateforme TikTok, et Meta souhaite encourager les utilisateurs à regarder des vidéos longues et structurées plutôt que de simplement faire défiler rapidement. Grâce à cela, le géant des réseaux sociaux vise à assurer un retour régulier de l'audience.

Pour les créateurs de contenu, cette fonctionnalité permet de classer de manière organisée les tutoriels, les défis et d'autres vidéos en série. Par exemple, toutes les vidéos d'un projet « 10 jours de pâtisserie saine » seront regroupées dans une seule série. Les utilisateurs pourront regarder les vidéos en séquence et reprendre là où ils s'étaient arrêtés.

Des représentants de Meta ont indiqué à TechCrunch que l'entreprise étudie également des moyens de monétiser cette nouvelle fonctionnalité. Pour rappel, TikTok a lancé sa fonctionnalité Series en 2023, permettant aux créateurs de proposer des collections de contenus payants. Il est possible que Meta introduise un modèle similaire à l'avenir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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