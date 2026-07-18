Databricks valorisée à 188 milliards de dollars, un record sur le marché de l'IA

Databricks, l'un des leaders mondiaux du traitement et de l'analyse de données, a annoncé que sa valeur boursière a atteint 188 milliards de dollars. Ce nouveau cycle d'investissement, mené par le fonds de capital-risque Coatue, confirme que ce géant technologique est devenu non seulement un entrepôt de données, mais une partie intégrante de l'écosystème moderne de l'intelligence artificielle (AI). Ce chiffre place l'entreprise parmi les startups technologiques privées les plus chères au monde. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, bien que Databricks n'ait pas divulgué le montant exact des investissements attirés, des initiés suggèrent que ce chiffre s'élève à environ 3 milliards de dollars. Fait intéressant, l'entreprise a annoncé sa nouvelle valorisation avant même que les fonds ne soient totalement crédités sur son compte. Selon les experts, cela s'explique par la grande confiance des investisseurs envers l'entreprise et la forte demande du marché pour des solutions basées sur l'AI.

Du Big Data vers l'intelligence artificielle

Fondée en 2013, Databricks a commencé ses activités avec un logiciel permettant aux entreprises de stocker et d'analyser rapidement d'énormes volumes de données via le cloud. Cependant, l'entreprise, perçue comme un simple fournisseur SaaS à l'époque précédant l'apparition de ChatGPT (BC - Before ChatGPT), a radicalement changé d'image au cours des dix-huit derniers mois. Aujourd'hui, elle est devenue une plateforme centrale pour la création et la gestion de modèles d'AI pour les clients corporate.

Le succès de l'entreprise s'explique par l'accumulation d'énormes ensembles de données d'entreprise. Lorsque les sociétés souhaitent entraîner des modèles d'AI sur la base de leurs données confidentielles, Databricks leur propose des solutions prêtes à l'emploi garantissant sécurité et gouvernance. Le lancement de bases de données spécialisées pour les agents d'AI comme Lakebase et de passerelles d'AI comme Unity a encore renforcé sa position dans ce domaine.

Séquence d'investissements et tendances du marché

Databricks a organisé une véritable course à la levée de fonds ces dernières années. Le rythme de croissance de l'entreprise est impressionnant :

en décembre 2024, 10 milliards de dollars levés avec une valorisation de 62 milliards de dollars ;

en septembre 2025, la valeur a atteint 100 milliards de dollars ;

et en février 2026, 5 milliards de dollars supplémentaires ont été investis avec une valorisation de 134 milliards de dollars.

Une croissance aussi rapide a même suscité des plaisanteries au sein de la communauté technologique. Beaucoup partagent des mèmes sur le fait que l'entreprise épuisera les lettres de l'alphabet pour nommer ses cycles d'investissement (atteignant potentiellement un stade Series AA). Cependant, derrière ces plaisanteries se cache un socle technologique réel et stable.

Databricks soutient également la tendance à l'utilisation de modèles open source pour optimiser les coûts, notamment les modèles à poids ouverts chinois. L'entreprise promeut activement le modèle GLM 5.2 développé par Z.ai pour les tâches de programmation. Le PDG Ali Ghodsi a récemment partagé les résultats de tests internes sur la gestion des coûts d'AI pour ses 3 000 développeurs, démontrant des moyens d'améliorer l'efficacité.

Cette nouvelle est également importante pour le secteur IT en plein essor en Ouzbékistan. Les entreprises locales peuvent étudier l'expérience de plateformes comme Databricks pour le traitement du Big Data et s'inspirer des standards mondiaux pour l'intégration de l'AI dans la gestion corporate. Le fait que la valeur de Databricks atteigne 188 milliards de dollars prouve que la demande pour l'infrastructure AI sur le marché mondial ne baissera pas de sitôt.