La sonde NASA Psyche a envoyé des images uniques de la surface de Mars

La sonde spatiale Psyche de la NASA, lors de son voyage vers l'espace lointain, a capturé des images haute résolution révélant des reliefs complexes à la surface de Mars alors qu'elle survolait la planète. Bien que Mars ne soit pas l'objectif principal de cette mission, ce survol a permis de tester les instruments scientifiques de la sonde et d'offrir un nouveau regard sur la géologie de la planète rouge. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les images ont été prises le 15 mai 2026 à l'aide de la caméra multispectrale de la sonde, puis assemblées sous forme de mosaïque couleur. Les images montrent clairement les caractéristiques uniques des régions montagneuses du sud de Mars, notamment la zone appelée Iapygia. La sonde Psyche s'est déplacée du nord-est vers le sud-ouest du disque planétaire, capturant l'ensemble du processus en seulement 6 minutes.

La résolution des données obtenues varie de 381 à 440 mètres par pixel. La caméra a utilisé des filtres proche infrarouge, vert et bleu pour révéler les différences entre les diverses parties de la surface. Cela aide les scientifiques à étudier plus en détail la composition des grands cratères, des crêtes, des traces formées par le vent et des plaines volcaniques à la surface de Mars.

Nouvelles facettes de la géologie martienne

Juste en dessous de la partie centrale de la zone imagée se trouve le cratère d'impact Fournier, d'un diamètre d'environ 114 kilomètres. De plus, sur la partie gauche du cadre, on peut voir un immense système de falaises appelé Oenotria Scopuli. Cet objet géologique est lié au grand bassin Isidis au nord-est et est crucial pour étudier l'histoire de la formation de la surface de Mars et l'ère des collisions.

De telles manœuvres réussies de la mission Psyche ne sont pas seulement importantes sur le plan technique, mais montrent également aux jeunes des pays passionnés par l'astronomie l'ampleur de l'exploration spatiale. Obtenir des données d'une telle précision à des millions de kilomètres grâce aux technologies modernes témoigne du niveau atteint par le potentiel intellectuel de l'humanité.

L'objectif principal : un mystérieux astéroïde métallique

La NASA a lancé cette sonde pour étudier l'astéroïde Psyche, situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter, qui possède une composition métallique unique. Les scientifiques pensent que cet astéroïde pourrait être le noyau de planétésimaux, les « blocs de construction » qui ont participé à la formation des planètes anciennes. Le survol de Mars a servi à donner à la sonde l'accélération gravitationnelle nécessaire et à corriger sa trajectoire.

Selon le plan, la gravité de l'astéroïde Psyche attirera la sonde spatiale fin juillet 2029. À partir du mois d'août, le programme scientifique principal débutera. La sonde restera en orbite autour de l'astéroïde pendant environ deux ans pour étudier sa composition, sa structure et les secrets de son origine. Ces recherches aideront à comprendre comment les planètes à surface solide, comme la Terre, sont apparues.