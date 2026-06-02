Focused Energy lève 240 millions de dollars pour la technologie de fusion laser

La startup allemande Focused Energy a réussi à lever 240 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. Il s'agit de l'un des plus importants financements de phase initiale dans le secteur de l'énergie de fusion, portant le capital privé total de l'entreprise à 300 millions de dollars. La startup a également obtenu 200 millions de dollars de subventions, ce qui en fait l'un des projets les mieux financés du secteur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Focused Energy travaille sur un réacteur qui comprime le combustible de fusion à l'aide de lasers. Cette méthode, appelée confinement inertiel, est basée sur l'expérience de la National Ignition Facility (NIF) du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie. Le NIF est actuellement le seul centre de réaction de fusion contrôlée au monde à avoir produit plus d'énergie qu'il n'en a consommé.

Pour simplifier la conception, l'entreprise utilise un système de « pilotage direct » (direct drive), abandonnant les cylindres d'or complexes utilisés dans l'expérience du NIF. Dans cette méthode, les lasers compriment directement la capsule de combustible, ce qui augmente l'efficacité du réacteur. Alors que le NIF ne réalise que 400 tirs laser par an, Focused Energy prévoit d'en réaliser 10 par seconde, soit 864 000 par jour, à des fins commerciales.

Le géant allemand de l'énergie RWE a participé au tour de table en tant qu'investisseur principal. L'agence d'innovation SPRIND et le Fonds du Conseil européen de l'innovation ont également pris part à l'opération. Focused Energy vise à construire son premier système de démonstration, baptisé Lighthouse, sur le site d'une ancienne centrale nucléaire en Allemagne.

Le marché de l'énergie de fusion est sous les projecteurs des investisseurs cette année. Récemment, Thea Energy a levé 100 millions de dollars et Inertia Enterprises 450 millions de dollars. Focused Energy cherche à prendre la tête de cet environnement concurrentiel grâce à sa technologie laser.