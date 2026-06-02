Amazon poursuivi en justice pour ses caméras Ring

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Amazon poursuivi en justice pour ses caméras Ring

Amazon fait l'objet d'un recours collectif pour violation présumée de la vie privée via ses sonnettes intelligentes Ring. La plainte, déposée à Seattle par Charles Sigwalt, un résident de Virginie, affirme que la fonctionnalité « Familiar Faces » des appareils Ring enregistre les images des passants sans leur consentement, rapporte Techcrunch.com rapporte.

La fonctionnalité « Familiar Faces » a été annoncée en septembre dernier et utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les personnes qui visitent régulièrement une maison. Le système identifie les membres de la famille, les voisins ou les coursiers, envoyant des notifications plus précises à l'utilisateur au lieu d'une alerte générique « quelqu'un est à la porte ». Bien que les utilisateurs doivent activer cette fonction eux-mêmes, les défenseurs de la vie privée soutiennent que les inconnus passant devant l'objectif de la caméra n'ont pas consenti à ce que leur visage soit scanné.

La plainte allègue que des millions d'Américains sont devenus, à leur insu, des sujets d'un système de reconnaissance faciale en passant devant des caméras de sécurité Ring. Amazon n'a pas encore fait de commentaire officiel sur cette affaire. Auparavant, l'entreprise avait déclaré que les données faciales étaient chiffrées et non partagées, et que les données des personnes inconnues étaient automatiquement supprimées après 30 jours.

Ce n'est pas le premier problème de confidentialité pour Amazon. En 2023, l'entreprise a conclu un accord de 5,8 millions de dollars avec la FTC (Commission fédérale du commerce des États-Unis). Il a été découvert que des employés avaient un accès non autorisé aux vidéos privées des clients. Ring a également été critiqué pour sa collaboration avec les forces de l'ordre, fournissant des séquences vidéo à la police sans mandat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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