Everand et Fable s'associent pour défier la domination d'Amazon

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Everand et Fable s'associent pour défier la domination d'Amazon

Le service Everand, propriété de Scribd, a annoncé un nouveau système d'abonnement visant à mettre fin au monopole d'Amazon sur le marché de la lecture numérique. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'un service combinant livres audio, livres électroniques et un club de lecture en un seul forfait. Cette étape a été rendue possible grâce à l'intégration de l'application de lecture sociale Fable, acquise par Everand en 2025. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Les nouveaux plans d'abonnement sur le marché américain commencent à 11,99 $ par mois et donnent accès à un catalogue de plus de 1,5 million de livres audio et électroniques. Les abonnés peuvent également rejoindre près de 200 000 clubs de lecture en ligne sur la plateforme Fable. La progression de lecture ou d'écoute est automatiquement synchronisée entre les deux applications, offrant une grande commodité aux utilisateurs.

Cette offre d'Everand est nettement plus compétitive que le service Audible Premium Plus (14,95 $/mois) d'Amazon. Amazon contrôle actuellement le marché via des plateformes comme Audible, Kindle et Goodreads. Everand cherche à fidéliser ses utilisateurs en intégrant plus de 100 millions d'avis et de notes provenant de Fable dans son système.

Actuellement, non seulement Everand, mais aussi Spotify entrent activement sur le marché des livres audio. Cependant, en s'appuyant sur ses recherches de 2025, Everand souligne que plus de la moitié des lecteurs utilisent régulièrement à la fois les formats audio et électroniques. La tendance BookTok et l'intérêt croissant pour les communautés de lecture chez la génération Z ouvrent de nouvelles opportunités pour l'alliance Everand et Fable.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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