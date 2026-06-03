Asus dévoile le PC tout-en-un robuste ExpertCenter P200

Asus a présenté le nouvel ExpertCenter P200 (PM240FA), un PC tout-en-un de 24 pouces conçu pour les tâches bureautiques. Cet appareil est spécialement développé pour les accueils, les espaces de coworking et les postes de travail standards, avec un design compact. Ixbt.com rapporte .

Le tout-en-un est équipé d'un écran IPS Full HD de 23,8 pouces avec une luminosité allant jusqu'à 300 nits. L'écran possède également la certification TÜV Rheinland pour la protection des yeux. L'appareil intègre des puces AMD économes en énergie : Athlon Silver, Ryzen 3 30 ou Ryzen 5 40 (15 W).

Côté spécifications, l'ExpertCenter P200 prend en charge jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD PCIe 4.0 de 512 Go. Il inclut une webcam 1080p avec obturateur mécanique de confidentialité pour les appels vidéo.

Les ports de connexion sont situés sur les panneaux latéraux et arrière, incluant USB-C, USB-A, Ethernet et HDMI 2.1. La connectivité sans fil est assurée par Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4. La sécurité est renforcée par un module TPM et un BIOS conforme NIST.

Le châssis répond entièrement à la norme militaire américaine MIL-STD-810H, garantissant sa robustesse. Le tout-en-un pèse 5,5 kg. Le prix et la date de sortie n'ont pas encore été annoncés.