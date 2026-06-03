Les tempêtes magnétiques réduisent la précision de navigation jusqu'à 50 %

Anton Tioutioukov, chercheur à l'Université polytechnique nationale de recherche de Perm, a étudié l'impact des tempêtes géomagnétiques sur les systèmes de navigation par satellite. Selon l'étude, la précision des mesures se détériore considérablement durant ces périodes, et dans certains cas, le taux d'erreur peut augmenter jusqu'à 50 %. Ixbt.com rapporte .

Pour les utilisateurs ordinaires, par exemple, la précision de la détermination des coordonnées sur les cartes des smartphones diminue de 14 %. Cependant, le problème majeur réside dans les sauts inattendus : le mouvement chaotique du marqueur de navigation d'un point à un autre augmente de 33 % à 50 %. Cela amène le navigateur à indiquer un emplacement de l'autre côté de la rue ou dans la mauvaise aile du bâtiment.

Les fluctuations géomagnétiques causent de graves problèmes, notamment dans la détermination de l'altitude. Ce paramètre est crucial pour les géomètres, les constructeurs et les arpenteurs. Selon l'étude, les erreurs de mesure d'altitude augmentent de 20 % pendant les tempêtes magnétiques, ce qui peut entraîner des erreurs critiques lors du coulage des fondations ou de l'installation de structures.

L'erreur moyenne dans la détermination des coordonnées de localisation augmente de 23,5 %, et la dispersion des résultats atteint 50 %. Cela signifie que la position réelle de l'objet se décale de plusieurs dizaines de centimètres par rapport au point calculé. De tels écarts sont considérés comme dangereux dans les travaux de construction et de surveillance nécessitant une navigation par satellite de haute précision.

Un effet inattendu a également été identifié lors de l'étude : les jours calmes, des dysfonctionnements importants sont observés sur davantage de stations, mais les jours de tempête, la valeur moyenne de l'erreur est beaucoup plus élevée. On suppose que la perturbation globale du champ géomagnétique modifie les statistiques globales du bruit, supprimant apparemment les sources d'erreur locales.