Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégré

Honor a révélé des détails supplémentaires sur son nouveau Robot Phone, dévoilé pour la première fois au MWC 2026. L'entreprise vise à simplifier la prise de vidéos complexes pour les utilisateurs ordinaires grâce à ce produit. Selon les développeurs, le Robot Phone est avant tout conçu comme un appareil de capture vidéo professionnelle. Ixbt.com rapporte à ce sujet, rapport indique.

La caractéristique principale de l'appareil est son système de stabilisation d'image motorisé à 3 axes (cardan) monté sur sa partie supérieure. Ce système permet de s'affranchir des limites des caméras de smartphones traditionnelles. La caméra elle-même est équipée d'un capteur de 200 mégapixels et peut pivoter vers l'avant ou l'arrière selon les conditions de prise de vue. De plus, Honor met en œuvre des technologies avancées de traitement d'image en collaboration avec ARRI, une entreprise renommée dans l'industrie cinématographique professionnelle.

Le Robot Phone intègre des fonctions basées sur l'IA telles que le suivi d'objet, un assistant de prise de vue intelligent et le mouvement automatique de la caméra. Concernant la robustesse du mécanisme mobile, les représentants de Honor soulignent que le modèle de première génération est aussi résistant aux chocs que les fleurons de l'entreprise. Toutefois, il a été reconnu que des progrès restent à faire en matière d'étanchéité.

Les ingénieurs ont travaillé pendant plus d'un an à l'affinement de ce concept, au développement d'un moteur compact et au maintien de l'équilibre. Le Robot Phone propose des modèles prêts à l'emploi permettant aux utilisateurs de capturer des séquences fluides et cinématographiques sans réglages manuels. Le PDG de Honor, James Li, a confirmé que cet appareil innovant sera commercialisé au troisième trimestre 2026.