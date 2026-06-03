Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026

Lors de la Computex 2026, Perplexity AI a présenté un système d'inférence hybride qui répartit automatiquement les tâches entre les appareils utilisateurs et les serveurs cloud. Cette technologie décide indépendamment en temps réel quels processus exécuter localement et quels envoyer vers des modèles cloud plus puissants. Le PDG Aravind Srinivas a démontré cette solution lors d'une présentation conjointe avec le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan. Ixbt.com rapporte .

L'avantage principal du système est que l'utilisateur n'a pas besoin de choisir manuellement où les données sont traitées. Par exemple, le contenu sensible comme les documents financiers ou médicaux est traité localement via les processeurs Intel Core Ultra Series 3, tandis que les calculs complexes sont dirigés vers le cloud. Cette approche garantit la confidentialité des données tout en améliorant les performances.

Ce développement s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Perplexity depuis début 2026. En février, le système Computer coordonnant 19 modèles dont Claude, Gemini, GPT et Grok avait été lancé. Le nouveau modèle hybride détermine non seulement le modèle le plus adapté, mais aussi son lieu d'exécution physique : sur l'ordinateur local ou sur un serveur.

Le thème central de la Computex 2026 était le déploiement de l'IA directement sur les appareils des utilisateurs. Alors que Jensen Huang de NVIDIA a dévoilé la superpuce RTX Spark pour les grands modèles linguistiques sur PC, Intel a positionné ses nouveaux processeurs pour les scénarios d'IA hybride. Si la technologie de Perplexity se généralise, la demande pour ces processeurs devrait augmenter.