L'alternative russe au Boeing 787 Dreamliner émergera dans 7 à 10 ans

Le projet de création d'un avion russe gros-porteur long-courrier est actuellement en phase de recherche et de définition du design futur. Cela a été annoncé par Vadim Badekha, directeur de la United Aircraft Corporation (UAC), lors d'une interview accordée à l'agence TASS. Ixbt.com rapporte .

Selon lui, le développement d'un tel avion de ligne prendra au moins 7 à 10 ans. Badekha a précisé que le processus d'accord sur les exigences techniques de l'avion touche à sa fin, permettant ensuite de passer aux étapes suivantes.

Le directeur de l'UAC a souligné que le nouvel avion doit répondre aux exigences futures du marché plutôt qu'actuelles, car les concurrents lanceront inévitablement de nouveaux modèles avant sa mise en service. Le moteur PD-35 devrait être l'élément central du projet.

Les délais réalistes et la faisabilité du lancement du programme ne pourront être déterminés qu'après la définition des paramètres finaux du groupe motopropulseur. Actuellement, la flotte long-courrier russe est entièrement composée d'avions étrangers, posant des difficultés opérationnelles aux transporteurs.

Vadim Badekha a mentionné l'Il-96 comme solution rapide mais moins efficace. Il a toutefois reconnu que cet avion est nettement inférieur à ses homologues étrangers en termes de performance économique.