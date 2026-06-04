Alphabet lève un montant record de 85 milliards de dollars pour Google AI

La vente d'actions d'Alphabet à hauteur de 85 milliards de dollars démontre l'immense enthousiasme des investisseurs pour les technologies d'intelligence artificielle (IA). L'entreprise prévoyait initialement de vendre 40 milliards de dollars de titres divers, mais en raison d'une demande bien supérieure aux attentes, elle a levé 45 milliards de dollars dès la première phase. Le PDG Sundar Pichai l'a annoncé sur son profil X. Techcrunch.com rapporte .

Berkshire Hathaway, dirigé par Warren Buffett, a également participé à cette transaction majeure en achetant pour 10 milliards de dollars d'actions. Alphabet prévoit de vendre encore 40 milliards de dollars d'actions au prochain trimestre. Le montant total de 85 milliards de dollars dépasse le record de 70 milliards établi par la société brésilienne Petroleo Brasileiro SA en 2010.

Les fonds levés seront intégralement consacrés au développement de l'IA. Sundar Pichai a souligné que cette stratégie d'investissement vise à répondre à la demande croissante des entreprises et des consommateurs. Comme annoncé lors de la conférence Google I/O, l'entreprise prévoit des dépenses d'investissement d'environ 180 à 190 milliards de dollars pour l'infrastructure IA et les centres de données d'ici la fin de l'année.

Le succès d'Alphabet est un signal positif pour l'ensemble du marché de l'IA. Cela ouvre la voie aux futures introductions en bourse d'entreprises comme Anthropic, OpenAI et même SpaceX. Les investisseurs institutionnels ont démontré qu'ils étaient prêts à miser gros sur le secteur de l'intelligence artificielle.

Près de 8 000 milliards de dollars devraient être investis dans le secteur de l'IA au cours des cinq prochaines années. Ces financements massifs devront provenir des revenus des entreprises, de la dette et des ventes d'actions. La question principale reste de savoir si les marchés publics sont prêts à absorber de tels volumes d'investissement sur le long terme.