Google lance Dreambeans, l'application qui transforme votre vie en dessin animé

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Google lance Dreambeans, l'application qui transforme votre vie en dessin animé

L'équipe des produits expérimentaux de Google Labs a lancé Dreambeans, une nouvelle application basée sur l'IA pour les utilisateurs iOS et Android. Cette application au nom unique analyse la vie quotidienne de l'utilisateur et la présente sous forme d'histoires animées. Selon la cheffe de projet Gozde Oznur, l'application utilise les données des services Google pour créer des recommandations illustrées personnalisées. Techcrunch.com rapporte cette actualité .

Avec l'autorisation de l'utilisateur, Dreambeans intègre les données d'applications telles que Gmail, Calendar, Photos, YouTube et l'historique de recherche. Par exemple, si votre calendrier indique l'achat d'un nouveau chiot, l'application affiche des conseils amusants sur la possession d'animaux dans un style cartoon. Elle peut également raconter des histoires sur de nouveaux cafés dans votre région ou des événements susceptibles de vous intéresser.

Une particularité de l'application est qu'elle est conçue pour lutter contre l'habitude du doomscrolling. Dreambeans ne propose qu'un ensemble limité de 10 à 14 histoires par jour. Cela incite les utilisateurs à ne pas s'attarder trop longtemps dans l'application et à être actifs dans la vie réelle en fonction des idées reçues.

Concernant la confidentialité, Google souligne que ces données ne sont visibles que par l'utilisateur et sont sécurisées. Les utilisateurs peuvent supprimer leurs données à tout moment ou choisir eux-mêmes les services à connecter à l'application. Le nom inhabituel fait référence à la capacité du système à traiter les données pendant que l'utilisateur dort.

GoogleDreambeansIntelligence ArtificielleGoogle LabsApplication Mobile
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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