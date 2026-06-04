Benchmark lève un fonds de 2 milliards de dollars pour sa première phase de croissance

La légendaire société de capital-risque Benchmark Capital, basée dans la Silicon Valley, rompt avec ses traditions de longue date pour élargir son périmètre d'investissement. Investisseur précoce de géants comme eBay, Snap, Uber et Twitter, la firme limitait généralement la taille de ses fonds à 425 millions de dollars. Cependant, selon The Wall Street Journal, l'entreprise a levé un total de 2 milliards de dollars pour deux nouveaux fonds pour la première fois, dont 1,25 milliard de dollars alloués aux projets de stade avancé (growth stage). Techcrunch.com rapporte cette information. rapporte .

Pendant des décennies, Benchmark est resté fidèle à sa stratégie sélective, visant à obtenir au moins 20 % de parts dans chaque startup. Toutefois, la croissance rapide de l'intelligence artificielle (IA) et les tours de table de centaines de millions de dollars levés par des entreprises comme Anthropic ou OpenAI ont commencé à poser des défis aux fonds plus petits de Benchmark. Le nouveau fonds d'amorçage de 750 millions de dollars offre à l'entreprise plus de flexibilité sur le marché actuel, où les valorisations des startups ont fortement augmenté.

Ces derniers mois, l'entreprise a modifié sa stratégie en investissant non seulement dans des projets d'IA de Série A, mais aussi de Série B comme Gumloop et Monaco. Le partenaire de Benchmark, Everett Randle, a souligné que la firme est prête à établir des relations profondes avec les entrepreneurs à n'importe quel stade précoce de la vie d'une entreprise. Ces changements témoignent de la volonté de l'entreprise de s'adapter aux exigences du marché.

Ce virage stratégique a également été stimulé par l'introduction en bourse réussie du fabricant de puces Cerebras. Benchmark a participé au tour pre-IPO de l'entreprise, générant 3,25 milliards de dollars de revenus. Dans le cadre du nouveau fonds de croissance, l'entreprise prévoit de réaliser 5 à 6 investissements majeurs tant dans son portefeuille existant que dans de nouvelles startups prometteuses.

Parallèlement à sa politique d'investissement, Benchmark a connu des changements dans son équipe de direction. Au cours des deux dernières années, Miles Grimshaw est retourné chez Thrive Capital, et la seule partenaire féminine de la firme, Sarah Tavel, a été promue au rang de venture partner. De plus, Victor Lazarte a quitté l'équipe pour lancer sa propre société de capital-risque personnelle.