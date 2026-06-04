Samsung publie une mise à jour de sécurité critique pour les appareils Galaxy

Samsung a annoncé les détails de la mise à jour de sécurité de juin 2026 pour les appareils Galaxy. Ce correctif est actuellement inclus dans la version bêta One UI 9.0 pour les smartphones Galaxy S26 dans certains pays et devrait être déployé prochainement sur d'autres appareils pris en charge. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon le bulletin de sécurité de Samsung, la mise à jour corrige un total de 45 vulnérabilités. Trente-trois d'entre elles concernent le système Android et ont été corrigées en collaboration avec Google. Cinq de ces vulnérabilités sont classées comme critiques, les autres étant considérées comme à haut risque.

Douze autres corrections concernent directement les propres composants de Samsung. En particulier, des bugs dans Smart Suggestions, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager, les paramètres système et d'autres éléments de l'interface One UI ont été résolus.

La plupart des problèmes ont été observés sur des appareils fonctionnant sous Android 14, Android 15 et Android 16. De plus, une vulnérabilité dans le pilote DRM HDR pour les plateformes Exynos a été corrigée.

Le correctif de sécurité de juin devrait être déployé progressivement sur d'autres smartphones et tablettes Galaxy compatibles dans les semaines à venir.