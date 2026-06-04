La Silicon Valley est-elle prête pour les robots domestiques ? Hello Robot entre dans une nouvelle phase

Hello Robot, une start-up basée à Martinez, en Californie, a dévoilé la quatrième génération de son robot assistant domestique Stretch. Contrairement à nombreux concurrents de la Silicon Valley, l'entreprise se concentre sur la création d'appareils compacts capables de fournir une aide pratique dans les foyers réels, plutôt que sur des robots humanoïdes complexes ressemblant à des humains. Stretch dispose d'un bras télescopique, d'une tête équipée de capteurs et d'une plateforme à roues, conçue pour fonctionner en dehors des conditions de laboratoire. Cela est rapporté par Techcrunch.com rapport .

L'entreprise a été fondée en 2017 par l'ancien directeur de la robotique chez Google, Aaron Edsinger, et le professeur du Georgia Institute of Technology, Charlie Kemp. Hello Robot vise à collecter des données réelles nécessaires à l'entraînement des robots, en tirant parti des récentes avancées en intelligence artificielle. Selon un rapport de Bullhound Capital, l'avantage clé en robotique ne réside pas seulement dans la propriété intellectuelle, mais aussi dans les heures de travail accumulées dans le monde réel.

L'un de ceux qui testent les capacités de Stretch en pratique est l'investisseur Keith Platt. Paralisé en 2021, Platt contrôle le robot via une application vocale sur son iPhone. Avec son aide, il peut boire indépendamment un shake protéiné, mettre ses lunettes ou se brosser les dents. Alors que ces tâches simples prenaient auparavant deux heures, elles sont désormais effectuées en quelques minutes seulement avec l'aide du robot.

L'équipe de Hello Robot comprend également des thérapeutes spécialisés qui travaillent à adapter l'appareil aux besoins des personnes handicapées. Platt souligne que l'accès à l'indépendance et la réduction de la dépendance envers les autres sont mentalement cruciaux non seulement pour le patient, mais aussi pour ses aidants. Actuellement, Stretch est l'un des rares projets à être sorti des laboratoires pour commencer à servir les gens dans de vraies maisons.