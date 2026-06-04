Les anciennes batteries des robotaxis Waymo alimentent les réseaux électriques

Waymo a signé un accord avec l'entreprise de stockage d'énergie B2U pour utiliser ses batteries de robotaxis retirées du service afin d'alimenter les réseaux électriques en Californie et au Texas. Cet accord offre une solution pour l'élimination des batteries des milliers de robotaxis déployés par Waymo aux États-Unis une fois qu'elles deviennent inutilisables. Selon Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, la majeure partie de la flotte de Waymo est composée de véhicules électriques Jaguar I-Pace, mais l'entreprise a récemment commencé à tester des fourgons fabriqués par le constructeur automobile chinois Zeekr. Waymo a annoncé que ce partenariat créerait « des centaines de mégawatts de capacité de stockage », sans toutefois divulguer les détails spécifiques du projet.

B2U est l'une des rares entreprises spécialisées dans la réutilisation des batteries plutôt que dans leur recyclage. Il convient de noter que Redwood Materials, fondée par l'ancien directeur technique de Tesla JB Straubel et soutenue par Alphabet, a également lancé récemment une activité de stockage d'énergie utilisant d'anciennes batteries de véhicules électriques.