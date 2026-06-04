WWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple Intelligence

Alors que la Worldwide Developers Conference annuelle d'Apple (WWDC 2026) approche, des changements majeurs sont attendus dans le monde de la technologie. L'événement commence lundi à 10h00 (heure du Pacifique) et sera diffusé en direct via l'application Apple Developer, le site officiel et la chaîne YouTube. Le point focal de cette année est une mise à jour fondamentale de l'assistant vocal Siri et l'expansion d'Apple Intelligence. Selon Techcrunch.com rapporte .

L'une des nouvelles les plus attendues est une mise à jour majeure de Siri basée sur l'IA. Siri deviendra un assistant qui comprend mieux le contexte, gère les tâches en plusieurs étapes et interagit plus naturellement avec les applications. Selon les rapports, le Siri mis à jour utilisera la technologie Google Gemini pour améliorer ses capacités. De plus, une application Siri autonome capable de rivaliser avec des chatbots comme ChatGPT et Claude devrait être présentée.

Apple prévoit d'intégrer des agents IA dans l'App Store. Ces agents permettront aux utilisateurs de déléguer des tâches quotidiennes telles que la réservation, l'édition de documents et le contrôle des appareils domestiques intelligents. L'application Appareil photo disposera d'une nouvelle section « Visual Intelligence ». Cette fonction permet la reconnaissance d'objets via Google Image Search et sera disponible en tant que mode séparé comme Photo ou Panorama.

L'application Photos bénéficiera également d'améliorations significatives grâce à Apple Intelligence. Les utilisateurs pourront supprimer des objets indésirables des photos et modifier des images à l'aide de simples commandes textuelles. Dans l'application Image Playground, la qualité de génération d'images s'améliorera, et la nouvelle fonctionnalité Genmoji commencera à suggérer des emojis personnalisés adaptés aux messages des utilisateurs.

Enfin, l'application Wallet devrait recevoir une mise à jour utile : une fonction de partage de frais permettant aux utilisateurs de photographier les reçus et de partager facilement les dépenses avec des amis. De plus, les utilisateurs pourront créer des fonds d'écran uniques à l'aide de l'IA selon leurs préférences.