Apple ajoute le premier agent IA à sa plateforme Messages for Business

Poke, une startup qui rend l'utilisation des agents d'intelligence artificielle aussi simple que l'envoi d'un SMS, est devenue le premier agent IA autorisé à fonctionner sur la plateforme Messages for Business d'Apple. Jusqu'à présent, cette plateforme n'était ouverte qu'aux entreprises partenaires telles que les compagnies aériennes, les hôtels et les grandes chaînes de vente au détail. Apple commence désormais à ouvrir son écosystème aux agents d'intelligence artificielle. Techcrunch.com rapporte .

Lancé en mars, Poke est conçu pour les utilisateurs ordinaires qui ne souhaitent pas travailler avec des lignes de commande complexes ou des systèmes comme OpenClaw. Il effectue des tâches telles que la planification quotidienne, la gestion du calendrier, le suivi des indicateurs de santé, le contrôle de la maison intelligente et la retouche photo via des messages texte. Selon TechCrunch, le service a échangé plus de 100 millions de messages via SMS, Telegram et WhatsApp à ce jour.

Le lancement de Poke sur la plateforme Apple intervient à la veille de la Worldwide Developers Conference (WWDC) attendue. Lors de cet événement, Apple devrait présenter une nouvelle version de Siri enrichie par l'IA et d'autres outils d'IA. Via Messages for Business, les utilisateurs peuvent contacter les entreprises dans l'interface iMessage et utiliser divers services sans passer d'appels téléphoniques.

Selon Marvin von Hagen, co-fondateur de la startup californienne The Interaction Company, l'entreprise paie Apple pour chaque utilisateur. Il souligne qu'Apple transforme cette orientation en un modèle économique rentable. Pour obtenir l'approbation d'Apple, la startup a dû clairement s'identifier comme un agent IA et prouver sa capacité à fournir une assistance par un opérateur humain si nécessaire.