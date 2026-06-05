TeamGroup dévoile le SSD T-Create Expert P35SG avec effacement distant des données

Lors du Computex 2026, TeamGroup a présenté le SSD externe unique T-Create Expert P35SG, doté d'une fonction d'autodestruction sans fil des données. La particularité principale de cet appareil est que l'utilisateur peut effacer complètement toutes les données en envoyant un simple message texte. Selon Ixbt.com rapporte .

Le disque est connecté au réseau 4G LTE, ce qui lui permet de recevoir des commandes d'effacement même lorsqu'il n'est pas connecté au Wi-Fi ou à un ordinateur. Après réception du signal, un processus de destruction en deux étapes commence : un effacement logique profond (deep-level logical wipe) et la destruction physique du matériel par haute tension. Cela rend la récupération des données absolument impossible.

En plus de la version phare contrôlée à distance, TeamGroup a également présenté le modèle T-Create Expert P35S. Sur ce modèle, la fonction d'autodestruction est activée en appuyant sur un bouton physique spécial situé sur le boîtier de l'appareil.