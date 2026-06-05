TeamGroup dévoile le SSD T-Create Expert P35SG avec effacement distant des données

·53·Technologie
TeamGroup dévoile le SSD T-Create Expert P35SG avec effacement distant des données

Lors du Computex 2026, TeamGroup a présenté le SSD externe unique T-Create Expert P35SG, doté d'une fonction d'autodestruction sans fil des données. La particularité principale de cet appareil est que l'utilisateur peut effacer complètement toutes les données en envoyant un simple message texte. Selon Ixbt.com rapporte .

Le disque est connecté au réseau 4G LTE, ce qui lui permet de recevoir des commandes d'effacement même lorsqu'il n'est pas connecté au Wi-Fi ou à un ordinateur. Après réception du signal, un processus de destruction en deux étapes commence : un effacement logique profond (deep-level logical wipe) et la destruction physique du matériel par haute tension. Cela rend la récupération des données absolument impossible.

En plus de la version phare contrôlée à distance, TeamGroup a également présenté le modèle T-Create Expert P35S. Sur ce modèle, la fonction d'autodestruction est activée en appuyant sur un bouton physique spécial situé sur le boîtier de l'appareil.

TeamGroupSSDT-CreateTechnologieSécurité des Données
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La plateforme Dzen passe à l'architecture IA CortexAujourd'hui, 02:51Founders Fund lance une émission avec les stars de la techAujourd'hui, 00:29Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IAAujourd'hui, 23:00Anthropic à la veille de l'IPO : Daniela Amodei dissipe les doutes sur l'IAAujourd'hui, 22:55La Poste russe rétablit la livraison de colis depuis les États-UnisAujourd'hui, 21:58StrictlyVC Los Angeles aborde les technologies de défense et l'IAAujourd'hui, 21:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale