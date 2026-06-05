Wildberries commence à vendre des forfaits touristiques dans ses points de retrait

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Wildberries commence à vendre des forfaits touristiques dans ses points de retrait

Wildberries a lancé un projet pilote de réservation de forfaits touristiques dans ses points de retrait (Pvz). Les clients peuvent désormais organiser leurs voyages non seulement en ligne, mais aussi via une consultation directe avec des spécialistes. Ixbt.com rapporte .

Cela a été annoncé par le service de presse de la coentreprise Wildberries & Russ (RWB). Dans le cadre du projet, l'entreprise prévoit d'installer des conseillers touristiques de WB Travel directement dans les points de retrait.

Selon Taras Demura, responsable de WB Travel, le nouveau format de service sera d'abord testé à Moscou. L'expérience devrait être étendue à d'autres régions à l'avenir.

Auparavant, l'entreprise avait annoncé l'ouverture d'agences de voyage distinctes sous la marque WB Travel. Le projet de conseillers dans les points de retrait sera développé en parallèle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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