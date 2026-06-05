Meta construit des centres de données en tente style Tesla pour l'IA

La course à l'IA a pris un tournant inattendu : Meta a commencé à utiliser des tentes spéciales pour construire des centres de données, s'inspirant de l'expérience de Tesla et xAI. Selon les données identifiées par Michael Thomas, fondateur de Cleanview, l'entreprise a érigé six tentes géantes – « structures de déploiement rapide » – à New Albany, dans l'Ohio. Techcrunch.com rapporte .

Cette stratégie vise à réduire de moitié le temps de construction. Dans une interview l'année dernière, Mark Zuckerberg a mentionné son intention d'héberger des centres de données multi-gigawatts dans des tentes résistantes aux intempéries. Les images satellites et les permis locaux confirment que Meta a achevé cinq grandes installations de 125 000 pieds carrés chacune en peu de temps.

Cette approche rappelle celle de Tesla, qui avait installé des tentes dans la zone résidentielle de son usine de Fremont pour accélérer la production du Model 3. Meta utilise des turbines à gaz modulaires, similaires à celles de xAI, pour alimenter le projet. Des puces haute performance d'une valeur de milliards de dollars seront installées à l'intérieur de ces tentes.

Actuellement, Meta rencontre des difficultés pour livrer ses modèles d'IA aux développeurs. Selon le Wall Street Journal, bien que le modèle Muse Spark soit prêt, des retards ont été observés dans les systèmes API. L'entreprise prévoit de dépenser jusqu'à 145 milliards de dollars pour les centres de données, et l'utilisation de tentes permet de réaliser quelques économies.