Meta construit des centres de données en tente style Tesla pour l'IA

·69·Technologie
Meta construit des centres de données en tente style Tesla pour l'IA

La course à l'IA a pris un tournant inattendu : Meta a commencé à utiliser des tentes spéciales pour construire des centres de données, s'inspirant de l'expérience de Tesla et xAI. Selon les données identifiées par Michael Thomas, fondateur de Cleanview, l'entreprise a érigé six tentes géantes – « structures de déploiement rapide » – à New Albany, dans l'Ohio. Techcrunch.com rapporte .

Cette stratégie vise à réduire de moitié le temps de construction. Dans une interview l'année dernière, Mark Zuckerberg a mentionné son intention d'héberger des centres de données multi-gigawatts dans des tentes résistantes aux intempéries. Les images satellites et les permis locaux confirment que Meta a achevé cinq grandes installations de 125 000 pieds carrés chacune en peu de temps.

Cette approche rappelle celle de Tesla, qui avait installé des tentes dans la zone résidentielle de son usine de Fremont pour accélérer la production du Model 3. Meta utilise des turbines à gaz modulaires, similaires à celles de xAI, pour alimenter le projet. Des puces haute performance d'une valeur de milliards de dollars seront installées à l'intérieur de ces tentes.

Actuellement, Meta rencontre des difficultés pour livrer ses modèles d'IA aux développeurs. Selon le Wall Street Journal, bien que le modèle Muse Spark soit prêt, des retards ont été observés dans les systèmes API. L'entreprise prévoit de dépenser jusqu'à 145 milliards de dollars pour les centres de données, et l'utilisation de tentes permet de réaliser quelques économies.

MetaIntelligence ArtificielleTeslaCentre De DonnéesTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Helion lève 465 millions de dollars pour l'énergie de fusionAujourd'hui, 04:29La plateforme Dzen passe à l'architecture IA CortexAujourd'hui, 02:51Founders Fund lance une émission avec les stars de la techAujourd'hui, 00:29Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IAAujourd'hui, 23:00Anthropic à la veille de l'IPO : Daniela Amodei dissipe les doutes sur l'IAAujourd'hui, 22:55La Poste russe rétablit la livraison de colis depuis les États-UnisAujourd'hui, 21:58
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale