Google présente le nouveau modèle d'IA multimodal Gemma 4 12B

·78·Technologie
Google présente le nouveau modèle d'IA multimodal Gemma 4 12B

Google a dévoilé le nouveau modèle Gemma 4 12B, conçu pour fonctionner localement sur les ordinateurs portables et les appareils aux ressources de calcul limitées. Ce système d'intelligence artificielle multimodal sert de lien intermédiaire entre le compact E4B et la grande architecture MoE de 26 milliards de paramètres. La caractéristique principale du modèle est qu'il s'agit du premier système de taille moyenne de sa catégorie à prendre en charge nativement les signaux audio. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon les développeurs, Gemma 4 12B peut traiter les images et l'audio sans encodeurs séparés traditionnels. À la place, les signaux multimodaux sont intégrés directement dans le modèle de langage principal. Pour le traitement des images, un module léger basé sur des transformations matricielles est utilisé à la place d'un encodeur visuel séparé, ce qui réduit considérablement les coûts de calcul.

Les signaux audio sont projetés dans l'espace des jetons de texte sous leur forme brute, sans aucun encodeur. Malgré une architecture simplifiée, Gemma 4 12B affiche des performances proches de celles des grands modèles de 26 milliards de paramètres dans les benchmarks standard. De plus, il est moins exigeant en mémoire et fonctionne sans problème sur les appareils disposant de 16 Go de VRAM.

Le modèle prend en charge le mécanisme Multi-Token Prediction (MTP), qui réduit la latence lors de la génération de texte, et est conçu pour des scénarios d'agents complexes. Selon Google, la famille Gemma a été téléchargée plus de 150 millions de fois à ce jour. Le nouveau modèle est distribué sous la licence Apache 2.0, permettant aux utilisateurs de profiter de capacités d'IA avancées directement sur leurs appareils sans services cloud.

GoogleGemma 4Intelligence ArtificielleMultimodalTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Helion lève 465 millions de dollars pour l'énergie de fusionAujourd'hui, 04:29La plateforme Dzen passe à l'architecture IA CortexAujourd'hui, 02:51Founders Fund lance une émission avec les stars de la techAujourd'hui, 00:29Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IAAujourd'hui, 23:00Anthropic à la veille de l'IPO : Daniela Amodei dissipe les doutes sur l'IAAujourd'hui, 22:55
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale