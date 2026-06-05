Startup Battlefield revient en Australie : de nouvelles opportunités à Sydney

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Startup Battlefield revient en Australie : de nouvelles opportunités à Sydney

En novembre 2017, TechCrunch a amené pour la première fois le concours Startup Battlefield en Australie. À l'époque, 15 startups d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont présenté leurs projets aux investisseurs et aux juges sur la scène de Sydney. Des années plus tard, cet événement prestigieux revient dans la région. Le 19 août, Startup Battlefield, organisé en partenariat avec Stripe, offrira une soirée inoubliable à l'écosystème startup de Sydney. Selon Techcrunch.com rapporte .

Dix entreprises sélectionnées présenteront leurs idées à des investisseurs de renom et à la presse mondiale. Les trois meilleures équipes remporteront jusqu'à 10 000 dollars de crédits Stripe. Le grand gagnant obtiendra un billet direct pour le concours Startup Battlefield 200 lors de TechCrunch Disrupt à San Francisco en octobre. Cela signifie accéder à la scène startup la plus prestigieuse au monde sans candidature ni sélections supplémentaires.

Le succès des éditions précédentes prouve l'importance de cette plateforme. Par exemple, le lauréat de 2017, HealthMatch, a levé plus de 25 millions de dollars d'investissements après cette victoire et sert actuellement plus d'un million de patients dans le monde. Le deuxième, FluroSat, a ensuite reçu des investissements du fonds Microsoft M12, est devenu Regrow Agriculture et a levé au total plus de 60 millions de dollars.

Au total, les anciens de Battlefield en Australie ont levé plus de 147 millions de dollars d'investissements. Ils sont soutenus par des géants tels que Y Combinator, Blackbird Ventures, Microsoft et Techstars. L'événement de cette année sera une excellente opportunité non seulement pour les participants, mais aussi pour les fondateurs et les bâtisseurs de toute la région de présenter des travaux de classe mondiale.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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