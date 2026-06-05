Filtr : Nouvel outil bloquant entièrement les publicités dans les apps iPhone et Mac

L'utilisation de bloqueurs de publicités est importante non seulement pour le confort, mais aussi pour la sécurité. Même le Federal Bureau of Investigation (FBI) les recommande pour se protéger contre les menaces en ligne. Cependant, de nombreux bloqueurs traditionnels ne fonctionnent que dans les navigateurs et sont inefficaces contre les publicités de suivi dans les applications mobiles. Grâce aux nouvelles fonctionnalités d'iOS 26 et macOS 26, Filtr, un outil qui bloque les publicités dans toutes les applications sur les appareils iPhone, iPad et Mac, a été lancé. Techcrunch.com rapporte .

Filtr est un nouveau projet développé par Kaylee Serena Calderolla, la créatrice du populaire bloqueur de publicités Wipr. Alors que Wipr empêchait uniquement le chargement des publicités dans le navigateur Safari, Filtr fonctionne au niveau du système. Cela signifie qu'il bloque les publicités et les codes de suivi non seulement dans les navigateurs, mais aussi dans presque toutes les applications tierces que vous utilisez. Il utilise la nouvelle fonction de filtres URL du logiciel Apple.

Selon le développeur, Filtr ne collecte pas les données personnelles des utilisateurs et ne demande pas d'y accéder. La technologie de filtre URL d'Apple privilégie également la confidentialité. Le système fonctionne sur la base d'une liste de blocage spéciale stockée sur l'appareil et arrête les requêtes vers des domaines suspects au niveau du réseau. Comme ce processus est proxyé via les serveurs d'Apple, le développeur ne peut pas voir quels sites les utilisateurs visitent.

Filtr est actuellement l'une des premières applications à mettre en œuvre cette nouvelle technologie. Calderolla a noté que la mise en œuvre de cette fonctionnalité était assez complexe en raison du manque d'informations dans la documentation d'Apple. Néanmoins, le résultat a dépassé les attentes : au lieu du flux habituel de publicités, des espaces vides apparaissent lors de l'ouverture des applications. Actuellement, ce service est proposé dans l'application Wipr pour un abonnement annuel de 5 dollars.