StrictlyVC Los Angeles aborde les technologies de défense et l'IA

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StrictlyVC Los Angeles aborde les technologies de défense et l'IA

Le prochain événement StrictlyVC Los Angeles aura lieu le 18 juin sur le campus de The Aerospace Corporation à El Segundo. Cette conférence prestigieuse rassemblera des investisseurs, des fondateurs de startups et des leaders technologiques pour discuter des changements les plus importants dans le capital-risque, les technologies de défense et l'intelligence artificielle. Techcrunch.com rapporte .

La soirée sera ouverte par Ethan Thornton, fondateur de Mach Industries. Sa conférence, intitulée « La nouvelle ère des technologies de défense », portera sur la manière dont les avancées en matière d'autonomie, de fabrication et de sécurité nationale transforment le secteur de la défense. Thornton partagera son expérience dans la construction d'une entreprise technologique complexe en peu de temps.

Un autre moment clé de l'événement sera une conversation avec Delian Asparouhov de Founders Fund et Saif Khawaja, fondateur de Shinkei Systems. Ils discuteront du concept d'« IA physique », du développement de la robotique et de l'automatisation, et de la manière dont ces technologies changent le monde physique. Cette discussion ira au-delà du logiciel pour aborder la mise à l'échelle des technologies opérant dans le monde réel.

De plus, Carter Reum, co-fondateur de M13, donnera une conférence sur les investissements dans l'IA. Il fournira des informations sur l'impact de l'intelligence artificielle sur diverses industries et expliquera comment les investisseurs s'éloignent du battage médiatique à court terme pour identifier des entreprises durables à long terme. Reum analysera l'évolution du capital-risque avec l'émergence de nouvelles catégories.

StrictlyVC Los Angeles ne se limite pas aux conférences ; il sert de hub de networking pour les experts qui stimulent l'innovation. Les participants auront l'opportunité d'établir de nouveaux partenariats, d'échanger des expériences et d'apprendre les dernières tendances du monde technologique directement auprès des leaders de l'industrie.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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