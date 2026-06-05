Anthropic à la veille de l'IPO : Daniela Amodei dissipe les doutes sur l'IA

Alors qu'Anthropic se prépare pour son IPO majeur, la cofondatrice Daniela Amodei a répondu aux doutes concernant la rentabilité dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA). La semaine dernière, l'entreprise a annoncé avoir levé 65 milliards de dollars sur la base d'une évaluation de 965 milliards de dollars. En raison de la forte demande des investisseurs, Anthropic a révélé avoir déposé confidentiellement des documents pour une introduction en bourse. Selon Techcrunch.com rapporte .

Lors de la conférence Bloomberg Tech, Amodei a expliqué cette décision par le besoin de capitaux. Elle a souligné que l'entraînement et l'inférence des modèles avancés exigent des dépenses considérables. Selon Amodei, les leaders du secteur auront besoin de flux de capitaux stables au fil du temps, et les marchés publics sont l'endroit le plus approprié pour répondre à ce besoin.

Les taux de croissance d'Anthropic sont stupéfiants : en mai, le chiffre d'affaires annuel a dépassé 47 milliards de dollars, alors qu'il était d'environ 9 milliards de dollars à la fin de 2025. Cependant, de grandes entreprises comme Uber envisagent des réductions budgétaires, affirmant que toutes les dépenses en IA ne produisent pas les résultats escomptés. Néanmoins, Amodei pense que le monde des affaires n'a pas encore pleinement exploré les capacités de l'IA.

Amodei a également abordé la raison pour laquelle Anthropic ne construit pas ses propres centres de données comme OpenAI ou le projet xAI d'Elon Musk. Selon elle, l'entreprise préfère que la demande dépasse légèrement l'offre plutôt que d'acheter une puissance de calcul excédentaire et de gaspiller des ressources. Il a récemment été révélé qu'Anthropic a signé un contrat de 1,25 milliard de dollars par mois avec xAI pour la puissance de calcul.