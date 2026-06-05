Founders Fund lance une émission avec les stars de la tech

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Founders Fund lance une émission avec les stars de la tech

Une nouvelle opportunité s'offre à ceux qui souhaitent voir des leaders de la Silicon Valley comme Sam Altman et Palmer Luckey s'adonner à un jeu de cartes intrigant. Founders Fund, la société de capital-risque fondée par Peter Thiel, a dévoilé son propre projet de divertissement privé. Intitulée MAFIA the GAME, cette émission met en scène d'éminentes figures de la technologie qui s'affrontent via le célèbre jeu "Mafia". Selon Techcrunch.com rapporte .

L'épisode inaugural a accueilli le PDG d'OpenAI Sam Altman, le fondateur d'Anduril Palmer Luckey, le biohacker Bryan Johnson et le créateur de la messagerie Signal, Moxie Marlinspike. Le projet est modéré par Mike Solana, directeur marketing de Founders Fund et rédacteur en chef de Pirate Wires. Solana a souligné qu'il était lassé des contenus traditionnels du capital-risque et qu'il est plus intéressant de faire connaissance grâce à de tels jeux.

Actuellement, posséder de telles plateformes médiatiques revêt une importance stratégique pour les entreprises. Dans le monde moderne, le pouvoir et l'influence passent de plus en plus par l'infodivertissement. Les entreprises et les PDG s'efforcent d'exploiter cette nouvelle réalité de diverses manières. Par exemple, OpenAI a récemment attiré l'attention en acquérant le populaire podcast TBPN.

De plus, des personnalités comme Elon Musk et Bryan Johnson obtiennent un grand succès dans la promotion de leurs marques grâce à leur activité sur les réseaux sociaux. L'émission lancée par Founders Fund sert également à renforcer les marques personnelles des leaders de l'industrie technologique et à faciliter la communication avec le public dans un nouveau style.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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