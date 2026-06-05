80 % des écoliers russes utilisent l'intelligence artificielle

·55·Technologie
80 % des écoliers russes utilisent l'intelligence artificielle

Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le ministre russe du Développement numérique, Maksut Chadaïev, a révélé des données intéressantes. Selon lui, près de 80 % des écoliers du pays utilisent régulièrement des assistants d'intelligence artificielle. Ixbt.com rapporte l'information.

Le ministre a souligné que l'écart générationnel dans l'adoption de cette technologie est clairement visible. Il a été noté que les taux d'utilisation de ChatGPT et d'autres services d'IA similaires sont nettement plus faibles chez les utilisateurs âgés que chez les jeunes.

Les représentants du gouvernement ont indiqué la nécessité de créer les conditions permettant à la génération plus âgée de maîtriser les services numériques modernes. Par ailleurs, à partir du 1er septembre, une formation au profil « Intelligence artificielle » devrait être introduite dans le cadre des cours d'informatique à l'école.

En février, le ministère russe de l'Éducation a inclus des manuels intitulés « Introduction à l'intelligence artificielle » pour les classes de 5e à 9e dans la liste fédérale des matériels pédagogiques. Le nouveau programme vise à apprendre aux enfants non seulement à utiliser l'IA, mais aussi à comprendre en profondeur ses principes de fonctionnement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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