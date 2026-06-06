L'administration Trump pourrait devenir actionnaire d'OpenAI

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L'administration Trump pourrait devenir actionnaire d'OpenAI

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il négociait des accords avec des entreprises d'intelligence artificielle (IA) afin que « le peuple américain puisse bénéficier du succès de l'IA ». Bien que Trump n'ait pas cité de noms d'entreprises spécifiques, CNBC a rapporté que l'administration Trump discutait d'une participation de l'État dans OpenAI. Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations, cette participation pourrait être utilisée pour former un « Public Wealth Fund » (Fonds de richesse publique) proposé par OpenAI. Selon le plan de l'entreprise, les revenus du fonds seraient distribués directement aux citoyens, permettant aux gens de profiter de la croissance de l'IA indépendamment de leur capital initial. Bloomberg a noté que Trump soutenait cette idée, soulignant que le peuple américain devrait devenir partenaire de ces entreprises.

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, discute de l'idée d'une participation de l'État dans les grandes entreprises d'IA depuis début 2025. Cela correspond à l'intérêt de Trump pour la propriété étatique dans les entreprises rentables. Par exemple, l'année dernière, le gouvernement américain a acheté une participation de 10 % dans Intel, le fabricant de puces en difficulté financière.

Cette idée suscite l'intérêt des deux côtés de l'échiquier politique. Le sénateur Bernie Sanders a proposé d'imposer une taxe unique de 50 % sur des entreprises comme OpenAI, Anthropic et xAI (qui fait partie de SpaceX). Selon Sanders, cette taxe devrait être payée en actions et garantir que les billions de dollars générés par l'IA servent à tous.

Cependant, cette initiative n'est pas exempte de critiques. David Sacks, ancien conseiller de Trump sur l'IA et les cryptomonnaies, a averti que cette idée pourrait conduire à une fusion excessive des entreprises et du gouvernement. L'ancien employé de Microsoft, Dare Obasanjo, a suggéré sur les réseaux sociaux que ces mesures préparaient le terrain pour un renflouement gouvernemental d'OpenAI.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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