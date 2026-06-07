Huawei dévoile le processeur Ascend 950DT à très haute vitesse

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Huawei dévoile le processeur Ascend 950DT à très haute vitesse

Huawei a officiellement confirmé que le nouveau processeur Ascend 950DT fera ses débuts en août de cette année et apparaîtra dans des appareils réels au quatrième trimestre. Lors de l'événement Huawei Cloud 2026 Inspire Creators, le vice-président de l'entreprise, Chen Lin, a annoncé que cette puce prenant en charge l'IA serait intégrée à l'écosystème cloud de l'entreprise en août. Selon Ixbt.com rapporte .

Le processeur Ascend 950DT de nouvelle génération offre une puissance de calcul considérablement accrue par rapport aux versions précédentes. Il démontre des performances et une efficacité élevées dans toutes les métriques, de la bande passante de la mémoire vidéo à la vitesse Internet. De plus, ce processeur semi-conducteur est livré avec un logiciel plus convivial, facilitant le réglage des modèles et l'utilisation de scénarios de gestion intelligente.

Selon Chen Lin, l'Ascend 950DT a connu une croissance significative de la puissance de calcul vectoriel et de la bande passante de la mémoire vidéo. La puce prend également en charge directement les formats à faible précision tels que FP8, ce qui accélère l'entraînement et l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle.

Pour rappel, le processeur Ascend 950PR a été commercialisé en mars. Huawei a présenté cette puce aux côtés du cluster Atlas 350 AI lors d'un événement partenaires en Chine. Plus tard, l'entreprise a utilisé ce chipset pour la série DeepSeek V4 et a annoncé son intention de lancer trois nouvelles puces semi-conductrices pour l'IA au cours des trois prochaines années.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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