Minisforum M2 Pro : Mini PC avec 128 Go de RAM et processeur Panther Lake

Minisforum a officiellement dévoilé le nouveau mini PC M2 Pro, équipé de processeurs Intel de la génération Panther Lake. L'appareil est alimenté par le processeur Intel Panther Lake-H avec graphiques intégrés Xe3. Selon le fabricant, les performances graphiques ont augmenté de près de 50 % par rapport à la génération Lunar Lake. Un port OCuLink est prévu pour les utilisateurs ayant besoin de plus de puissance, permettant la connexion d'une carte graphique externe. Ixbt.com rapporte .

Le nouveau modèle accorde une attention particulière aux tâches d'intelligence artificielle. La combinaison du processeur central, de l'unité neuronale NPU5 et du cœur graphique offre une performance totale de 180 TOPS. Cela permet d'exécuter des modèles d'IA locaux comme DeepSeek-R1 directement sur l'appareil sans recourir aux services cloud. Il dispose également d'un bouton dédié pour Microsoft Copilot et d'un réseau de microphones intégrés pour la commande vocale.

Le Minisforum M2 Pro prend en charge jusqu'à 128 Go de mémoire LPDDR5X et dispose de trois emplacements M.2 PCIe 4.0 pour le stockage des données. La connectique est riche : trois ports USB-A, trois ports USB4, HDMI, DisplayPort, un lecteur de carte SD et un connecteur audio 3,5 mm sont présents. Pour les connexions réseau, des ports Ethernet avec des vitesses de 10 Gbit/s et 2,5 Gbit/s sont installés.

Le boîtier de l'appareil est entièrement en métal et prend en charge un support VESA pour une installation à l'arrière d'un moniteur. Malgré ses dimensions compactes, ce mini PC offre des spécifications techniques capables de rivaliser avec des stations de travail professionnelles.