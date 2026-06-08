Uber, Wayve et Waymo : La bataille des robotaxis commence à Londres

Les utilisateurs d'Uber au Royaume-Uni peuvent désormais s'inscrire sur une liste d'intérêt spéciale pour augmenter leurs chances de monter dans les véhicules autonomes de Wayve. C'est un autre signe que les deux entreprises se préparent à lancer un service de robotaxis à Londres. Une fois ce projet lancé, Uber entrera en concurrence directe avec Waymo, filiale d'Alphabet, considérée comme le leader du marché des robotaxis aux États-Unis. Selon Techcrunch.com rapporte .

Lundi, Uber a présenté à Londres un Ford Mustang Mach-E noir équipé du système Wayve. Tandis que Wayve est responsable de la technologie de conduite autonome, Uber a développé l'interface intérieure, y compris des écrans tactiles interactifs prenant en charge 64 langues. Bien que la date de lancement officielle n'ait pas encore été annoncée, le service devrait commencer ses activités dans les prochains mois après avoir reçu l'approbation réglementaire.

Dans la phase initiale, les robotaxis de Wayve circuleront avec un opérateur sur le siège conducteur pour assurer la sécurité. Lorsque les clients d'Uber passent une commande via l'application, ils peuvent se voir attribuer un véhicule Wayve sans frais supplémentaires. Les utilisateurs peuvent augmenter leurs chances de voyager en robotaxi en sélectionnant les véhicules autonomes dans leurs paramètres, ou à l'inverse, refuser les robotaxis et choisir un conducteur traditionnel.

Parallèlement, Waymo teste également sa flotte de près de 100 véhicules autonomes Jaguar I-Pace dans les rues de Londres. Fait intéressant, Uber et Waymo collaborent dans des villes américaines telles que Phoenix, Austin et Atlanta. Cependant, la concurrence à Londres pourrait compromettre ce partenariat. Ces dernières années, Uber s'est efforcée de se tailler une place indépendante sur le marché des technologies autonomes en créant des divisions telles qu'AV Labs et Uber Autonomous Solutions.

La relation quelque peu tendue entre les deux entreprises a été confirmée par un poste critique du CTO d'Uber, Praveen Neppalli, sur la plateforme X, concernant les manœuvres dangereuses d'un robotaxi Waymo. Néanmoins, Uber continue de collaborer avec Waymo tout en investissant dans des dizaines d'autres entreprises de véhicules autonomes comme Wayve.