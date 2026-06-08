Juno teste un moteur à détonation pour satellites

L'entreprise américaine Juno Propulsion a levé 1,4 million de dollars d'investissement pour finaliser le développement d'un nouveau type de moteur pour satellites : le Rotating Detonation Engine (RDE). Ces fonds aideront à préparer l'appareil pour ses premiers tests orbitaux, prévus au premier trimestre 2027. Le projet principal, nommé Iris, devrait être lancé dans l'espace en tant que charge utile sur la plateforme Momentus. Cela a été rapporté par Ixbt.com actualités .

Les moteurs à détonation rotative sont considérés comme l'une des orientations les plus prometteuses de la technologie fusée. Contrairement aux moteurs traditionnels, la technologie RDE fonctionne grâce à une onde de détonation en rotation continue au lieu d'une combustion stable. Théoriquement, cette approche permet d'atteindre une efficacité supérieure avec la même quantité de carburant. Selon Alexis Harroun, PDG de Juno Propulsion, les tests effectués ont montré une efficacité supérieure de 7 % par rapport aux schémas traditionnels.

Un autre avantage majeur de cette nouvelle conception est le type de carburant. De nombreux satellites utilisent encore de l'hydrazine hautement toxique, tandis que le système Juno fonctionne avec un mélange d'oxyde nitreux et d'éthane, plus sûr et moins cher. Lors du premier vol, l'allumage du moteur dans l'espace, sa capacité à effectuer des manœuvres à long terme pour changer d'orbite et des impulsions courtes de haute précision seront testés.

Actuellement, des organisations telles que JAXA et Venus Aerospace travaillent également sur des projets similaires, mais Juno prévoit de se distinguer sur le marché en créant ses propres capacités de production. Si la démonstration de 2027 est réussie, ces moteurs pourraient devenir une nouvelle norme pour les petits satellites, offrant une haute efficacité, une compacité et un fonctionnement à faible coût.