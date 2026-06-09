La stratégie prudente d'Apple en matière d'IA porte-t-elle ses fruits ?

Pendant des années, Apple a été accusé de prendre du retard dans la course à l'intelligence artificielle (IA). De nombreux analystes craignaient que l'absence de stratégie claire de l'entreprise ne nuise à sa réputation et n'affecte négativement les ventes d'iPhone. Cependant, des mises à jour récentes ont présenté le plus grand projet d'IA d'Apple : un système Siri amélioré, développé en collaboration avec Google Gemini. Techcrunch.com rapporte .

Selon Craig Federighi, vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple, de nombreuses entreprises développent l'intelligence artificielle simplement pour la technologie. Apple, en revanche, se concentre principalement sur la création de produits conviviaux et intuitifs. Cette approche positionne Apple comme une marque centrée sur l'utilisateur à une époque où les perceptions négatives de l'IA et la crainte de la perte d'emplois se renforcent dans la société.

Le nouveau Siri peut désormais facilement trouver des informations enfouies dans les e-mails ou les messages, analyser le contenu à l'écran et fournir rapidement les dernières données d'Internet avec l'aide de Google Gemini. Plus important encore, ces fonctionnalités fonctionnent de manière transparente sur tous les appareils Apple.

En enrichissant son assistant virtuel avec l'IA au niveau du système d'exploitation, Apple porte un coup sérieux à ses concurrents. Contrairement aux autres applications d'IA distribuées via l'App Store, l'intégration système d'Apple promet aux utilisateurs un confort et une rapidité sans précédent.