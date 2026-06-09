Zepto dépose une demande d'IPO : Croissance rapide et pertes importantes

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Zepto dépose une demande d'IPO : Croissance rapide et pertes importantes

Zepto, une start-up leader dans le secteur du quick-commerce en Inde, a annoncé des plans pour une introduction en bourse (IPO) d'environ 1 milliard de dollars. L'entreprise, qui a bénéficié de l'une des plus grandes investissements hors des États-Unis parmi les projets de Y Combinator, a divulgué ses rapports financiers lundi. Selon les documents, les revenus publicitaires de Zepto ont augmenté de 151 % pour atteindre 171 millions de dollars lors de l'exercice 2026, tandis que le chiffre d'affaires opérationnel total a augmenté de 104 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars. Techcrunch.com rapporte .

Fondée en 2021 par Aadit Palicha et Kaivalya Vohra, qui ont quitté l'Université Stanford, Zepto concurrence actuellement des géants comme Blinkit, appartenant à Zomato, et Swiggy Instamart. De plus, Flipkart, soutenu par Amazon et Walmart, renforce sa position dans ce segment. Malgré une concurrence intense, Zepto a traité plus de 640 millions de commandes lors de l'exercice 2026, soit presque le double de l'année précédente.

Cependant, cette croissance rapide se fait à un coût élevé. L'entreprise a déclaré une perte nette de 617,36 millions de dollars lors de l'exercice 2026. Dans son dossier, Zepto a reconnu que les pertes pourraient se poursuivre et que les taux de croissance historiques ne sont pas garantis. Cela est typique des entreprises se développant grâce au capital-risque et cherchant à entrer en bourse avant d'être rentables.

Dans le cadre de l'IPO, Zepto prévoit de lever jusqu'à 837,41 millions de dollars en émettant de nouvelles actions. Les investisseurs existants tels que Nexus Venture Partners, Contrary et Razor Ventures vendront également une partie de leurs participations. Il est à noter que les grands investisseurs comme Y Combinator et Lightspeed ont décidé de conserver leurs parts et ne participent pas à la vente d'actions.

La valorisation boursière de l'entreprise reste une question ouverte. Lors du dernier tour d'investissement, Zepto était évaluée à 7 milliards de dollars, mais certains fonds prévoient que sa valeur boursière pourrait être inférieure. De plus, il a été révélé que les fondateurs de l'entreprise avaient été convoqués par les forces de l'ordre indiennes pour des questions relatives aux investissements étrangers et à la réglementation des changes.

ZeptoIPOStart-upIndeAffaires
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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