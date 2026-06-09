Suno en tête : La création musicale par IA gagne en popularité

Les analystes ont noté une augmentation nette de l'intérêt pour les services de création musicale alimentés par l'intelligence artificielle. Selon des données anonymes de l'opérateur Yota, le trafic sur ces plateformes a augmenté de plus de 20 % depuis le début de l'année 2024, tandis que la durée moyenne des sessions a augmenté de 45 % par rapport à mai de l'année dernière. Le principal moteur de cet intérêt est identifié comme étant les « neurocovers », où les parties vocales originales sont remplacées par des voix synthétisées d'autres interprètes. Cela a été rapporté par Ixbt.com rapport .

Parmi les réseaux neuronaux musicaux, la plateforme Suno reste le leader absolu, représentant 73 % de l'audience et 94 % du temps total que les utilisateurs passent sur les réseaux neuronaux musicaux. Le trafic de ce service a également augmenté de 20 % depuis le début de l'année. Le top trois comprend Vocal Remover, conçu pour l'isolation vocale (environ 20 % des utilisateurs), et Udio, qui génère de la musique à partir de descriptions textuelles (3 %).

Les services spécialisés dans le traitement de la voix affichent les taux de croissance les plus élevés. Le trafic de la plateforme Moises.ai a bondi de 116 % depuis le début de l'année, et celui de Vocal Remover de 65 %. Covers.ai a été enregistré comme le détenteur absolu du record, son volume de trafic en avril ayant augmenté de plus de 20 fois par rapport à janvier.

Le public principal de ces services est composé d'utilisateurs âgés de 26 à 45 ans, qui représentent la moitié de tout le trafic. Parallèlement, la croissance la plus élevée de l'activité est observée parmi les utilisateurs de plus de 56 ans. Les hommes utilisent les réseaux neuronaux musicaux plus activement que les femmes (66 % des utilisateurs et 79 % du temps). La durée moyenne d'une session est d'environ 18 minutes.