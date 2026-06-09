Xiaomi travaille sur un nouveau smartphone pliable : les secrets d'HyperOS révélés

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Xiaomi travaille sur un nouveau smartphone pliable : les secrets d'HyperOS révélés

Selon des données trouvées dans le code d'HyperOS, Xiaomi travaille sur un smartphone pliable inhabituel avec un boîtier nettement plus large. Cet appareil devrait être la suite logique de la série qui s'est arrêtée après le modèle Mix Fold 4 et serait en concurrence avec le prochain iPhone Fold. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les ingénieurs de Xiaomi testent un facteur de forme alternatif avec une largeur d'écran accrue. Les passionnés de technologie ont comparé l'interface système avec les concepts Huawei Pura X Max, et les résultats correspondaient visuellement. Cela confirme indirectement la nouvelle orientation design de l'entreprise.

Le nouvel appareil pourrait apparaître sur le marché sous les noms Mix Fold 5, Xiaomi 17 Fold ou Xiaomi 18 Fold. Selon des données préliminaires, le smartphone sera équipé d'un triple appareil photo sous la marque Leica, dont le capteur principal aura une résolution de 200 MP.

La plateforme matérielle devrait être la puce propriétaire Xring O3 de l'entreprise. Il est également rapporté que le mode multitâche d'HyperOS sera amélioré et qu'un mécanisme de charnière durable mis à jour sera utilisé. Les débuts officiels de l'appareil sont prévus en Chine en août 2026.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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