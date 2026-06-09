La CISA accorde trois jours aux agences fédérales américaines pour corriger une vulnérabilité VPN

·6·Technologie
La CISA accorde trois jours aux agences fédérales américaines pour corriger une vulnérabilité VPN

L'Agence américaine de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (CISA) a émis une directive urgente à toutes les agences civiles pour remédier à une vulnérabilité critique dans le logiciel Check Point. Cette faille est activement exploitée par des groupes de rançongiciels. Selon Techcrunch.com rapporte .

Selon l'entreprise de cybersécurité Check Point Software, la vulnérabilité affecte les outils d'accès à distance, les pare-feu et les systèmes VPN, qui servent de passerelles numériques protégeant les réseaux d'entreprise contre les accès non autorisés. L'entreprise a confirmé qu'un groupe de rançongiciels nommé Qilin exploite cette vulnérabilité.

Bien que les attaques de piratage aient commencé le 7 mai, l'activité a augmenté de façon spectaculaire la semaine dernière. Le groupe Qilin a attaqué des dizaines d'organisations dans le monde qui s'appuient sur ces outils de sécurité. En raison du risque élevé pour les réseaux du gouvernement fédéral, la CISA a ordonné à toutes les agences de résoudre le problème d'ici le 11 juin.

La directive s'applique à toutes les grandes agences civiles, y compris le Département de la sécurité intérieure, le Département d'État et le Trésor. La CISA agit conformément à la directive opérationnelle BOD 22-01, qui permet de prendre des mesures de sécurité lorsque des menaces cybernétiques actives existent sur les réseaux gouvernementaux.

CISAVPNCheck PointCybersécuritéRansomware
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les tests de One UI 9.0 commencent pour les modèles Samsung Galaxy A17, A34 et A57Les tests de One UI 9.0 commencent pour les modèles Samsung Galaxy A17, A34 et A57Aujourd'hui, 17:56Tecno ajoute un mode football à son assistant IA EllaTecno ajoute un mode football à son assistant IA EllaAujourd'hui, 17:27VTB lance les virements par code QR via SBP pour les particuliersVTB lance les virements par code QR via SBP pour les particuliersAujourd'hui, 17:27Anthropic lance son modèle Claude Fable le plus puissant au grand publicAnthropic lance son modèle Claude Fable le plus puissant au grand publicAujourd'hui, 17:24Landspace lance avec succès la fusée méthane Zhuque-2E Y6Landspace lance avec succès la fusée méthane Zhuque-2E Y6Aujourd'hui, 16:54Limite imposée au nombre de cartes bancaires en Russie : nouvelle loi adoptéeLimite imposée au nombre de cartes bancaires en Russie : nouvelle loi adoptéeAujourd'hui, 16:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin