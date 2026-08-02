Matchs de MLS : Le retour de Lionel Messi et les autres résultats

Les rencontres de samedi soir en Major League Soccer (MLS) ont offert de nombreux moments passionnants aux supporters. En particulier, bien que l'attention du public se soit principalement portée sur le retour de Lionel Messi sur le terrain, d'autres affiches cruciales de la Conférence Ouest ont également eu un impact sérieux sur le classement. Selon Goal.com, les faits marquants de cette journée incluent l'entrée en jeu de l'attaquant vedette en tant que remplaçant et les performances des équipes de premier plan. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'Inter Miami a fait de son mieux pour garder secrètes jusqu'au bout les informations concernant la condition physique de Lionel Messi et son retour dans l'effectif. L'attaquant argentin, qui avait repris l'entraînement collectif en milieu de semaine, a débuté la rencontre de samedi sur le banc des remplaçants. Il a été lancé sur le terrain à la 52e minute, alors que son équipe menait 2-1. Cependant, les actions éclatantes attendues n'ont pas eu lieu cette fois-ci et la fin de match s'est avérée un peu décevante pour l'équipe.

Le retour manqué de Lionel Messi

Une fois entré en jeu, les défenseurs adverses n'ont presque laissé aucun espace libre à Lionel Messi, surveillant ses moindres faits et gestes. Vers la fin du match, alors que le score était de 2-2, la défense adverse a commis une erreur, lui offrant une belle occasion de marquer. Cependant, décochant sa frappe avec son mauvais pied, l'attaquant a envoyé le ballon au-dessus de la barre transversale.

Dans cette rencontre, l'Inter Miami n'a pas laissé une impression très convaincante dans le jeu. Luis Suárez a inscrit un superbe but et Noah Allen a également figuré au tableau d'affichage. Malgré cela, des erreurs défensives et un coup franc encaissé dans les derniers instants ont empêché la victoire. Lionel Messi, qui sauve généralement son équipe dans ce genre de situation, n'a pas pu exprimer pleinement son potentiel cette fois-ci.

Les chocs au sommet dans la Conférence Ouest

L'affiche entre le LAFC et Vancouver, deux des équipes les plus complètes et puissantes de la Conférence Ouest, a été l'un des sommets de cette journée. Voisines au classement, ces deux formations ont fait preuve d'un niveau égal lors de cette confrontation directe. Vancouver poursuit sur la lancée de ses performances régulières depuis la finale de la MLS Cup de la saison dernière. Du côté du LAFC, les actions décisives de Son Heung-min renforcent encore un peu plus le secteur offensif de l'équipe.

D'autres faits intéressants ont également été observés lors du programme de samedi en MLS. Chaque rencontre a permis de faire le point sur les chances des équipes avant les play-offs du championnat. À l'approche de la phase décisive de la saison, chaque point vaut son pesant d'or dans cette ligue.