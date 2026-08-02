Mourinho voit trois visages différents du Real lors du match contre la Fiorentina

Pour son premier test d'envergure avant la nouvelle saison, le Real Madrid a concédé le match nul (2-2) face à la Fiorentina. Mais plus que le résultat, c'est les trois visages affichés par son équipe au cours de la rencontre qui ont intéressé José Mourinho.

Le technicien portugais a expliqué avoir vu un Real frais, puis fatigué, avant de reprendre le contrôle du jeu malgré une immense fatigue. C'est surtout cette dernière phase qui l'a profondément marqué.

« Avant la pause, ça aurait pu faire 3-0 ou 4-0 »

Lors de cette rencontre disputée à Klagenfurt, en Autriche, le Real a pris l'initiative dès les premières minutes. Endrick a ouvert le score, avant que le jeune Alexis Siriya ne vienne creuser l'écart pour les Madrilènes. Cependant, la Fiorentina est parvenue à égaliser grâce à des buts de Riccardo Piccoli et Moise Kean.

Selon Mourinho, le score de 2-1 à la mi-temps ne reflétait pas la totale domination sur le terrain. Le Real s'est créé de nombreuses occasions et aurait pu plier le match avant la pause.

« L'équipe fraîche a très bien joué », a analysé Mourinho concernant les 45 premières minutes.

Les Madrilènes ont posé de sérieux problèmes à la défense de la Fiorentina grâce à un pressing haut, des passes rapides et la reconquête du ballon dans le camp adverse. La créativité d'Arda Güler et l'audace des jeunes joueurs ont particulièrement attiré l'attention.

Puis est apparu le second visage du Real

Après la pause, la physionomie du match a changé. L'équipe italienne a intensifié les duels physiques et appliqué un pressing haut. À ce moment-là, la fatigue s'est fait ressentir chez les Madrilènes, qui n'avaient pas encore achevé leur préparation estivale.

Mourinho a qualifié cette période de « second visage » de l'équipe. Le Real n'a plus réussi à attaquer aussi librement et a dû se replier pour défendre près de sa propre surface.

Pour les jeunes Joan Martínez et Mario Rivas, alignés en charnière centrale, le duel face à Moise Kean a été particulièrement difficile. Mourinho a salué la performance des deux défenseurs, tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas encore totalement armés pour faire face à des attaquants aussi puissants et athlétiques.

Cette remarque ne remet pas en cause le talent des jeunes joueurs, mais souligne qu'au haut niveau, le simple talent ne suffit pas. La vitesse, la solidité physique et la prise de décision sous pression sont également déterminantes.

Le visage qui a le plus plu à Mourinho

Une fois la Fiorentina revenue au score, le Real s'est retrouvé en difficulté pendant un moment. Mais en fin de match, l'équipe s'est ressaisie, a remis de l'ordre dans son jeu et a partiellement récupéré la maîtrise du ballon.

Mourinho a qualifié cette réaction de troisième visage de l'équipe. Il a souligné que, malgré une grande fatigue, les joueurs n'ont pas fait cavalier seul et ont continué de faire bloc ensemble.

C'était un signal important pour le nouvel entraîneur. Car au fil de la saison, le Real ne sera pas toujours supérieur à son adversaire ou physiquement plus frais. Dans ces moments-là, l'entraide, le respect des distances sur le terrain et la patience sont d'une importance capitale.

70 minutes après seulement trois jours d'entraînement

Mourinho a tenu à saluer l'abnégation de Denzel Dumfries et d'Endrick. Bien qu'ils ne se soient entraînés que quelques jours avec le groupe, les deux joueurs ont tenu bon plus de 70 minutes.

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Dumfries s'est montré très actif sur son couloir droit. Il a rempli ses tâches en participant aux offensives, en piquant dans la surface adverse et en créant du surnombre sur l'aile. Cependant, le manque de préparation s'est fait ressentir en seconde période.

Endrick, quant à lui, a marqué et envoyé un premier signal positif à son nouveau coach. L'attaquant s'est montrées très remuant, bien qu'un peu brouillon dans certaines situations. Malgré cela, marquer dès le début de la préparation estivale va booster sa confiance en lui.

Un grand test pour les jeunes de l'académie

En raison de l'absence de plusieurs cadres participant à la Coupe du Monde, Mourinho a donné sa chance à de nombreux jeunes face à la Fiorentina. Plusieurs pépites de l'académie avaient déjà été conviées aux tout premiers entraînements estivaux du Real.

Joan Martínez et Mario Rivas ont particulièrement impressionné l'entraîneur. Mourinho a loué leur potentiel technique et leur avenir. Néanmoins, lorsque le match s'est transformé en combat physique, l'écart d'expérience et de puissance s'est fait sentir.

Pour Carlos Espi, l'expérience a été encore plus inattendue. Ayant très peu à s'entraîner avec l'équipe, il a eu l'occasion d'entrer en jeu et de goûter à l'ambiance de l'équipe première. Le coach a jugé cette expérience très enrichissante pour le joueur.

« Même en amical, le Real reste le Real »

Avant la rencontre, Mourinho a rappelé à ses joueurs que le nom du club et le maillot impliquent des responsabilités dans n'importe quel match. Selon lui, même si un match de pré-saison n'est pas décisif sur le plan comptable, le Real ne va jamais sur un terrain simplement pour faire de la figurations.

Le technicien portugais a souligné qu'il a fait avec les joueurs à sa disposition et qu'il n'a eu droit qu'à une seule séance d'entraînement tactique approfondie. Dans ces conditions, la prestation de la première mi-temps et la solidarité de fin de match l'ont convaincu.

Cette sortie montre que Mourinho, dans ce nouveau projet, place l'exigence du club au premier plan. Il attend le même niveau d'engagement d'un jeune joueur que d'une star chevronnée.

Quand les cadres feront-ils leur retour ?

La principale inquiétude de Mourinho réside dans l'arrivée tardive des joueurs clés. Il aurait souhaité travailler avec l'effectif au complet pendant au moins trois semaines avant la nouvelle saison, mais cela a été rendu impossible par les tournois internationaux.

Selon l'entraîneur, Vinícius Junior, Brahim Díaz et Bernardo Silva devraient réintégrer le groupe lors des prochains entraînements. Dumfries, Endrick et les autres progresseront quant à eux physiquement au fil de chaque séance.

C'est pourquoi il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur le Real version nouvelle saison à partir de ce match contre la Fiorentina. C'était avant tout pour Mourinho l'occasion d'évaluer la forme physique du groupe et de tester les jeunes sur le devant de la scène.

Quel sentiment procure ce retour ?

Mourinho a été nommé entraîneur du Real en juin 2026 et a signé un contrat courant jusqu'en 2029. Il s'agit de son second passage sur le banc merengue.

Interrogé sur le sentiment que lui procure son retour à la tête du Real, l'entraîneur est resté impassible. Mourinho a indiqué que les vrais combats n'ont pas encore commencé et que les véritables émotions viendront avec les matchs officiels.

Une réponse qui démontre, si besoin était, que pour le technicien portugais, les matchs officiels à enjeu priment largement sur les rencontres amicales de pré-saison.

Conclusion principale

Ce nul 2-2 face à la Fiorentina a mis en lumière les forces et les faiblesses du Real en un seul match.

Quand l'équipe était fraîche, elle a affiché un rythme élevé et un pressing efficace. Lorsque la fatigue s'est accumulée, elle a cédé l'initiative. Mais l'envie affichée par les joueurs de faire bloc en fin de match pour reprendre le contrôle a particulièrement plu à Mourinho.

Désormais, deux missions principales attendent le technicien portugais : intégrer rapidement les cadres dans un système global et préparer les jeunes talents aux exigences physiques du très haut niveau.

Lequel des trois visages du Real de Mourinho verra-t-on le plus cette saison ? Les premiers matchs officiels répondront à cette question.