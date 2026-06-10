Anthropic lance son modèle le plus puissant, Claude Fable 5, au grand public

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Anthropic lance son modèle le plus puissant, Claude Fable 5, au grand public

Anthropic a présenté son modèle d'intelligence artificielle le plus avancé au grand public pour la première fois, bien que ce processus soit réalisé avec des mesures de sécurité strictes. Mardi, l'entreprise a lancé la première version de son modèle Mythos destinée à un usage public — le modèle Claude Fable 5. Selon Anthropic, Fable 5 affiche des performances élevées en ingénierie logicielle, en travail intellectuel et en analyse visuelle, mais il est soumis à des restrictions de sécurité strictes. Techcrunch.com rapporte .

Dans des domaines à haut risque tels que la cybersécurité, la biologie et la chimie, le modèle bloque les réponses aux requêtes et passe automatiquement au modèle Claude Opus 4.8. Le modèle Mythos, présenté en avant-première en avril, était limité à quelques partenaires en raison de préoccupations liées à la cybersécurité. Désormais, cette technologie est ouverte à tous via l'API Claude d'Anthropic et les plans Enterprise. De plus, le modèle Fable 5 sera offert sans frais supplémentaires aux abonnés Pro, Max et Team jusqu'au 22 juin.

Anthropic a annoncé avoir testé ce modèle contre diverses tentatives de "jailbreak" avant sa sortie. L'entreprise souligne qu'aucune vulnérabilité universelle n'a été trouvée lors de plus de 1000 heures de tests internes et externes. Néanmoins, pour se protéger contre les nouveaux types d'attaques, Anthropic a mis en place une politique de conservation de toutes les données de trafic pendant 30 jours. Ces données ne sont pas utilisées pour l'entraînement du modèle, mais servent uniquement à la sécurité.

La sortie du modèle Fable 5 coïncide avec la préparation d'Anthropic à entrer sur le marché de masse, aux côtés d'entreprises comme OpenAI et SpaceX, dirigée par Elon Musk. Avertissant que les systèmes d'IA pourraient atteindre le niveau d'auto-amélioration sans intervention humaine (RSI), l'entreprise appelle les laboratoires mondiaux à coordonner les mesures de sécurité.

AnthropicClaude Fable 5MythosIntelligence ArtificielleCybersécurité
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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