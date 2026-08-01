Une belle-fille affronte un tigre en solitaire et sauve la vie de sa belle-mère

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Une belle-fille affronte un tigre en solitaire et sauve la vie de sa belle-mère

Un incident survenu dans l'État indien de l'Uttarakhand a stupéfait de nombreuses personnes. Une belle-fille, s'étant opposée à un tigre armée d'une simple faucille, a sauvé sa belle-mère de 67 ans des griffes du prédateur.

Selon les informations, l'incident s'est produit le 26 juillet dans le village de Kunhet, situé dans la zone forestière de Ramnagar. Mohani Devi, âgée de 50 ans, était partie ramasser du fourrage dans la forêt avec sa belle-mère Basanti Devi, lorsqu'un tigre surgissant d'épais buissons s'est jeté sur la vieille dame.

Voyant la situation, la belle-fille s'est élancée vers le prédateur sans la moindre hésitation et l'a frappé à plusieurs reprises avec sa faucille. Surpris par cette résistance inattendue, le tigre a lâché la femme et s'est enfui au cœur de la forêt.

Blessée, Basanti Devi a d'abord été transportée à l'hôpital de Ramnagar. Elle a ensuite été transférée dans une clinique privée à Kashipur afin de surveiller son état de santé plus attentivement. Les médecins jugent actuellement son état stable.

Selon Puran Chandra, le fils de la victime, il s'agit de la première attaque de tigre enregistrée dans ce village. D'après lui, la population est inquiète, car le prédateur a de nouveau été aperçu près du village le lendemain de l'incident.

À cet égard, les habitants locaux exigent que le service forestier installe un piège spécial pour capturer le tigre et qu'une aide financière soit accordée à la famille touchée. Les anciens du village ont souligné que le danger persiste et ont appelé à des mesures urgentes.

UttarakhandIndeRamnagarKashipur
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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