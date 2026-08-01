Un requin échoué a été remis à l'océan

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Un requin échoué a été remis à l'océan

Une vidéo montrant un homme remettant à l'océan un requin échoué sur la plage de Sunset Beach, près de Los Angeles en Californie (États-Unis), est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon les médias locaux, l'incident s'est produit au début du mois. Des témoins ont raconté qu'après avoir été remis à l'eau, le requin a nagé vers la baie de Santa Monica et n'a pas été revu depuis.

Il est fréquent de croiser des requins dans la baie de Santa Monica et sur les côtes du Sud de la Californie. Ces derniers jours, plusieurs observations de requins ont d'ailleurs été signalées dans cette zone.

Les experts soulignent que les interactions entre requins et humains sur les côtes californiennes sont relativement rares. Néanmoins, il est recommandé de faire preuve de prudence et de suivre les consignes de sécurité dans les zones où des requins ont été aperçus.

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