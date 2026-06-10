Batterie de 8000 mAh et IP65 : le smartphone économique Realme P4R 5G est présenté

Realme a officiellement présenté son nouveau smartphone Realme P4R 5G. Bien que l'appareil appartienne au segment de prix économique, il se distingue par son autonomie élevée et sa protection robuste. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le smartphone est équipé d'un écran IPS de 6,8 pouces, prenant en charge la résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La luminosité maximale de l'écran atteint 1200 nits, ce qui permet une lecture confortable même par temps ensoleillé. Le chipset MediaTek Dimensity 6300 est responsable des performances de l'appareil.

La caractéristique principale du nouveau modèle est son énorme batterie de 8000 mAh. Le smartphone dispose d'une technologie de charge rapide de 45W. De plus, le boîtier de l'appareil est protégé contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP65. Côté appareil photo, un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra selfie de 8 mégapixels sont proposés.

Le Realme P4R 5G est commercialisé en trois configurations de mémoire : 4/128 GB, 6/128 GB et 6/256 GB. Le prix du modèle de base commence à 200 dollars, mais une remise de 20 dollars s'applique à toutes les versions lors de la phase initiale de vente. Le smartphone est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales latéral, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.3 et d'un port USB-C.