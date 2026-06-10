Les smartphones Huawei Mate 80 conquièrent les marchés et dépassent Apple

Les ventes de la série Huawei Mate 80 ont atteint 6,49 millions d'unités, renforçant rapidement la position de l'entreprise sur le marché chinois des smartphones. Actuellement, le fabricant occupe la première place sur le marché national. Selon RDObservation, à la 22e semaine de 2026, le chiffre de vente du fleuron Huawei Mate 80 s'approchait de la barre des 7 millions. C'est ce que rapporte Ixbt.com actualités.

À la 20e semaine de l'année en cours, 6,29 millions d'unités des modèles Mate 80 avaient été livrées. Cela signifie que l'entreprise a réussi à vendre près de 200 000 smartphones en seulement une semaine. Une telle demande sur le marché de consommation aide Huawei à maintenir son leadership.

Selon les derniers résultats du classement, le géant technologique chinois a décroché la première place des ventes de smartphones avec une part de marché de 20,7 %. Parallèlement, malgré des performances de la gamme iPhone 17 supérieures aux attentes d'Apple, la marque américaine reste à la deuxième place avec 19,4 %.

Bien que la série iPhone 17 détienne toujours une part importante sur le marché chinois, le fleuron Mate 80 représente une concurrence sérieuse en termes de volume de livraisons. La série Nova 15 a également affiché des chiffres de vente élevés. De plus, les modèles Pura 90, Pura X Max et Nova 16 suscitent un grand intérêt sur le marché.