Les smartphones Huawei Mate 80 conquièrent les marchés et dépassent Apple

·0·Technologie
Les smartphones Huawei Mate 80 conquièrent les marchés et dépassent Apple

Les ventes de la série Huawei Mate 80 ont atteint 6,49 millions d'unités, renforçant rapidement la position de l'entreprise sur le marché chinois des smartphones. Actuellement, le fabricant occupe la première place sur le marché national. Selon RDObservation, à la 22e semaine de 2026, le chiffre de vente du fleuron Huawei Mate 80 s'approchait de la barre des 7 millions. C'est ce que rapporte Ixbt.com actualités.

À la 20e semaine de l'année en cours, 6,29 millions d'unités des modèles Mate 80 avaient été livrées. Cela signifie que l'entreprise a réussi à vendre près de 200 000 smartphones en seulement une semaine. Une telle demande sur le marché de consommation aide Huawei à maintenir son leadership.

Selon les derniers résultats du classement, le géant technologique chinois a décroché la première place des ventes de smartphones avec une part de marché de 20,7 %. Parallèlement, malgré des performances de la gamme iPhone 17 supérieures aux attentes d'Apple, la marque américaine reste à la deuxième place avec 19,4 %.

Bien que la série iPhone 17 détienne toujours une part importante sur le marché chinois, le fleuron Mate 80 représente une concurrence sérieuse en termes de volume de livraisons. La série Nova 15 a également affiché des chiffres de vente élevés. De plus, les modèles Pura 90, Pura X Max et Nova 16 suscitent un grand intérêt sur le marché.

HuaweiAppleiPhone 17Mate 80Smartphone
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le meilleur non seulement pour Tesla, mais pour toute l'industrie : Elon Musk fait l'éloge de la puce AI6Le meilleur non seulement pour Tesla, mais pour toute l'industrie : Elon Musk fait l'éloge de la puce AI6Aujourd'hui, 11:24Batterie de 8000 mAh et IP65 : le smartphone économique Realme P4R 5G est présentéBatterie de 8000 mAh et IP65 : le smartphone économique Realme P4R 5G est présentéAujourd'hui, 10:54Les robots-livreurs Yandex arrivent dans les rues de Voronej et TioumenLes robots-livreurs Yandex arrivent dans les rues de Voronej et TioumenAujourd'hui, 10:24L'Inde refuse l'autorisation de lancer le réseau StarlinkL'Inde refuse l'autorisation de lancer le réseau StarlinkAujourd'hui, 09:571 TB d'internet ou un « Forfait social » : Pochta Rossii devient opérateur mobile1 TB d'internet ou un « Forfait social » : Pochta Rossii devient opérateur mobileAujourd'hui, 09:50La nouvelle fusée russe Soyuz-5 arrive sur le marché international en tant que serviceLa nouvelle fusée russe Soyuz-5 arrive sur le marché international en tant que serviceAujourd'hui, 09:26
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin