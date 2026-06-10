Pourquoi toutes les grandes entreprises se tournent vers le marché de l'énergie

D'abord Tesla, puis Ford, et maintenant GM — presque tous les géants de l'automobile tentent de prendre leur part du marché des systèmes de stockage d'énergie. La raison est simple : bien que les ventes de véhicules électriques (EV) aux États-Unis aient légèrement ralenti, les ventes de batteries stationnaires ont doublé au cours des deux dernières années, et cette croissance ne montre aucun signe d'essoufflement. Selon la Solar Energy Industries Association, la capacité d'installation annuelle dépassera 110 GWh d'ici 2030, soit le double du chiffre actuel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Kurt Kelty, vice-président de GM chargé des batteries et du développement durable, a souligné dans une interview accordée à TechCrunch que le potentiel de ce marché est très élevé. L'entreprise a récemment introduit une toute nouvelle chimie de batterie sodium-ion visant à conquérir le cœur du marché. Cette croissance rapide du marché du stockage d'énergie est due à la convergence de trois tendances majeures.

La raison la plus évidente est l'expansion des centres de données desservant les systèmes d'IA. La demande énergétique de ces centres devrait presque tripler d'ici la fin de la décennie. Parallèlement, des secteurs majeurs de l'économie tels que le transport, la fabrication et les systèmes de chauffage et de refroidissement sont en cours d'électrification totale. Selon Kelty, même sans les centres de données, une croissance significative est observée dans ce secteur.

Non seulement les constructeurs automobiles, mais aussi les startups investissent massivement dans ce marché. Par exemple, Base Power a levé 1 milliard de dollars en octobre et Lunar Energy 232 millions de dollars. Pour l'instant, Tesla domine le marché : l'année dernière, 82 % des 57 GWh de capacité installée provenaient de cette entreprise. Pour Tesla, la marge brute dans le segment du stockage d'énergie est de 30 %, ce qui est plusieurs fois supérieur au profit tiré de la vente de voitures traditionnelles.

GM prévoit d'avoir ses cellules sodium-ion prêtes d'ici la fin de la décennie. L'entreprise travaille au développement d'une famille de batteries spécialement adaptées à ce marché. Bien que Tesla contrôle actuellement le marché, l'intensification de la concurrence annonce une nouvelle révolution technologique dans le secteur de l'énergie.