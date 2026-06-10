United Airlines et Rolls-Royce dans un litige de 175 millions de dollars

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United Airlines et Rolls-Royce dans un litige de 175 millions de dollars

Un conflit s'intensifie entre l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde, United Airlines, et le fabricant britannique de moteurs d'aviation, Rolls-Royce. Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a vivement critiqué Rolls-Royce, affirmant que l'entreprise obtient des commandes non pas grâce à la qualité de ses produits, mais en raison d'un manque de concurrence. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors de la conférence annuelle de l'Association du transport aérien international (IATA AGM 2026) à Rio de Janeiro, Kirby a abordé la situation concernant l'Airbus A350. Actuellement, tous les avions de cette famille sont équipés exclusivement de moteurs Rolls-Royce Trent XWB, ce qui prive les compagnies aériennes de la possibilité de choisir un autre fournisseur. Selon Kirby, une telle dépendance constitue un risque sérieux pour les transporteurs.

Derrière ces déclarations virulentes se cache un litige financier de plusieurs millions de dollars. Il y a quelques années, United Airlines a décidé d'annuler des commandes d'Airbus A350-900 pour privilégier l'expansion de sa flotte de Boeing 787. Par la suite, la compagnie aérienne a exigé le remboursement de l'acompte de 175 millions de dollars versé pour les moteurs.

United Airlines prétend que l'entreprise britannique n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Rolls-Royce conteste ces affirmations et a déposé une demande reconventionnelle en justice, exigeant l'exécution du contrat et des dommages-intérêts. L'issue de ce procès devrait avoir une importance capitale pour l'ensemble de l'industrie aéronautique.

Rappelons que les moteurs Trent XWB ont déjà fait l'objet de critiques par le passé. Notamment, le président d'Emirates, Tim Clark, avait déclaré que la durabilité de ces moteurs était faible dans les conditions climatiques sableuses et poussiéreuses du Moyen-Orient, annonçant qu'il n'achèterait pas d'Airbus A350-1000 tant que Rolls-Royce n'aurait pas résolu le problème.

United AirlinesRolls-RoyceAirbus A350AviationContrat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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