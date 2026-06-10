Les entreprises « AI-pilled » dépensent 7 500 dollars par employé chaque mois

Un cadre de NVIDIA a récemment déclaré que les dépenses en puissance de calcul ont dépassé les coûts salariaux des employés. Le PDG de la startup Mercor a également confirmé que davantage d'argent est dépensé en jetons pour les agents internes qu'en nombre d'employés. Cela soulève la question parmi les entreprises : dépense-t-on plus pour l'IA que pour les humains ? C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'étude Ramp AI Index, qui a analysé le rythme d'adoption de l'IA dans les entreprises américaines, le top 1 % des entreprises, c'est-à-dire les entreprises « AI-pilled », dépensent en moyenne 7 500 dollars par employé et par mois. Bien que cela semble être une somme importante, elle reste inférieure au salaire mensuel moyen de 16 000 dollars d'un ingénieur logiciel.

Selon les statistiques, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à supporter des coûts aussi élevés. Les 10 % d'utilisateurs les plus actifs dépensent 611 dollars par employé par mois, tandis que la médiane n'est que de 11,38 dollars. Cela équivaut essentiellement au prix d'une licence dans un plan tarifaire d'entreprise.

Néanmoins, les dépenses en IA continuent de croître. Dans les entreprises « AI-pilled », les coûts ont augmenté de 14,1 % par employé le mois dernier. On ignore combien de temps cette tendance durera, mais les entreprises leaders tentent d'utiliser plusieurs modèles de pointe simultanément et de passer à des modèles open-source moins coûteux.