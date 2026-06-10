Les entreprises « AI-pilled » dépensent 7 500 dollars par employé chaque mois

·1·Technologie
Les entreprises « AI-pilled » dépensent 7 500 dollars par employé chaque mois

Un cadre de NVIDIA a récemment déclaré que les dépenses en puissance de calcul ont dépassé les coûts salariaux des employés. Le PDG de la startup Mercor a également confirmé que davantage d'argent est dépensé en jetons pour les agents internes qu'en nombre d'employés. Cela soulève la question parmi les entreprises : dépense-t-on plus pour l'IA que pour les humains ? C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'étude Ramp AI Index, qui a analysé le rythme d'adoption de l'IA dans les entreprises américaines, le top 1 % des entreprises, c'est-à-dire les entreprises « AI-pilled », dépensent en moyenne 7 500 dollars par employé et par mois. Bien que cela semble être une somme importante, elle reste inférieure au salaire mensuel moyen de 16 000 dollars d'un ingénieur logiciel.

Selon les statistiques, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à supporter des coûts aussi élevés. Les 10 % d'utilisateurs les plus actifs dépensent 611 dollars par employé par mois, tandis que la médiane n'est que de 11,38 dollars. Cela équivaut essentiellement au prix d'une licence dans un plan tarifaire d'entreprise.

Néanmoins, les dépenses en IA continuent de croître. Dans les entreprises « AI-pilled », les coûts ont augmenté de 14,1 % par employé le mois dernier. On ignore combien de temps cette tendance durera, mais les entreprises leaders tentent d'utiliser plusieurs modèles de pointe simultanément et de passer à des modèles open-source moins coûteux.

Intelligence ArtificielleNVIDIATechnologieEntrepriseRamp AI Index
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'IA commence à surveiller les pandas au zoo de MoscouL'IA commence à surveiller les pandas au zoo de MoscouAujourd'hui, 17:29La station mobile automatisée pour drones PASECA présentée en IakoutieLa station mobile automatisée pour drones PASECA présentée en IakoutieAujourd'hui, 17:25Le gouvernement indien hésite sur Starlink avant l'IPO de SpaceXLe gouvernement indien hésite sur Starlink avant l'IPO de SpaceXAujourd'hui, 16:57Yandex Maps à la rescousse lors des coupures d'eau chaudeYandex Maps à la rescousse lors des coupures d'eau chaudeAujourd'hui, 16:52Les restrictions sur la plateforme Roblox en Russie ont été levéesLes restrictions sur la plateforme Roblox en Russie ont été levéesAujourd'hui, 16:51Warner Music Group acquiert la startup d'IA Sureel AIWarner Music Group acquiert la startup d'IA Sureel AIAujourd'hui, 16:28
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin