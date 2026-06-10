SpaceX va construire des satellites IA de la taille d'un Boeing 747

SpaceX a dévoilé ses plans pour créer une flotte de centres de traitement de données géants en orbite terrestre. Selon le projet présenté par Elon Musk, la première génération de « satellites IA » mesurera environ 70 mètres de long, ce qui équivaut à la taille d'un Boeing 747. Ces appareils sont conçus pour effectuer des calculs complexes dans l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les nouveaux satellites seront équipés de GPU NVIDIA Rubin de classe entreprise. Selon les rapports, chaque unité embarquera l'équivalent d'un rack de serveurs GB300 composé de 72 GPU. Pour gérer la chaleur générée par des systèmes aussi puissants, SpaceX prévoit d'utiliser un système de refroidissement liquide spécialisé.

Pour dissiper la chaleur dans le vide spatial, chaque satellite sera équipé de radiateurs déployables couvrant une surface de 110 mètres carrés. Les experts estiment qu'il est fort probable que de l'ammoniac soit utilisé à la place de l'eau dans le système, car il reste liquide même à basse température. Une technologie similaire est actuellement utilisée sur la Station spatiale internationale (ISS).

Elon Musk a souligné que ces satellites auront une structure plus simple que les unités Starlink, car ils ne nécessitent pas les réseaux d'antennes complexes nécessaires à la communication haut débit. SpaceX vise à lancer la production de masse de ces appareils IA dans son usine de Bastrop, au Texas, d'ici la fin de l'année prochaine.